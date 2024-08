Ekonomický program Harrisové zatím není kdoví co, bohužel

Americký prezident Joe Biden na sjezdu Demokratické strany rekapituloval svou éru a zároveň předával vedení partaje Kamale Harrisové, v jejíž prospěch v nadcházejícím prezidentském klání on sám odstoupil. Nechyběla gesta a emoce, což je pochopitelné a lidské. Ale nejen to. Komentář Washington 16:30 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamala Harrisová hovoří ke svým příznivcům na předvolebním shromáždění v Romulu | Foto: Rebecca Cook | Zdroj: Reuters

Biden prohlásil, že Amerika se nachází v klíčovém okamžiku dějin, kdy rozhodnutí voličů určí vývoj nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí, a to na další desetiletí. Tady velká nadsázka není – a platí to pro politický i ekonomický vývoj světa.

Co nyní Harrisová nabízí? Nedávno představila několik návrhů, které zřejmě chce postavit jako program proti Donaldu Trumpovi. Komentátoři glosují, že většinu si vypůjčila od Bidena a to, co přidala, je volební populismus mířící proti republikánům.

Harrisová chce zvýšit korporátní daň z 21 na 28 procent, zastropovat ceny potravin na federální úrovni, slibuje dostupnost bydlení a větší daňové úlevy pro rodiny s dětmi.

Ekonomům se to nelíbí, varují před další regulací a trestáním firem. Jenže na ekonomy její plány necílí, jsou to američtí voliči, kteří z aktuálních finančních těžkostí viní to, že se jde příliš na ruku velkým korporacím a nikoli rodinám.

Dědictví Bidena

Co Harrisové v programu chybí, alespoň prozatím, je zásadnější téma nebo směr. Jako měl Barack Obama reformu zdravotního pojištění, Trump podporu domácích firem a protekcionismus a Biden velké veřejné investice do infrastruktury.

Nápad na tažení proti obchodním řetězcům, které údajně předražují potraviny, zní kontroverzně – v paměti je ještě nepovedená cenová kontrola ze 70. let minulého století, která ekonomiku spíše poškodila.

Něco jsou úplné předvolební výmysly. Na mítinku v Nevadě slíbila Harrisová podpořit návrh na zrušení daní ze spropitného, což by se líbilo lidem z restaurací a hotelů. Je to slib převzatý přímo z Trumpova rezervoáru populistických slibů.

Naproti tomu Trump několik silných témat má. Kromě obligátního zastavení migrace, podpory domácích podniků a zavedení cel je to nově sázka na technologie a kryptoměny, což je věc, kterou si získal řadu podnikatelů a mladých lidí. Tradiční bohaté republikánské vrstvy přitom už dávno měl.

Výbor pro odpovědný federální rozpočet odhadl, že dosud zveřejněné návrhy Harrisové by zvýšily deficit skoro o dva biliony dolarů. To by musela někde vzít a byznysová komunita se logicky bojí, že by si pomáhala dalším zdaněním firem a bohatších lidí.

Harrisová navíc odnese to, až voliči zúčtují s Bidenovým dědictvím. A to není slavné – zadlužení Spojených států výrazně vzrostlo a lidé zchudli. Leckdo si pamatuje, že za Trumpa bylo líp. Kdo řeší, že Biden zdědil ekonomiku po covidové zátěži a do toho přišla válka Ukrajiny s Ruskem následovaná inflací?

Svět není spravedlivý a Trumpova kampaň si to náležitě užije. Proto je neprůstřelný a chytrý ekonomický program, který by oslovil třeba i umírněné republikány, nutností. Jinak to Harrisová opravdu nebude mít lehké.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz