Harrisová působí jako úplně nová kandidátka. Daří se jí získávat zpět mladé voliče, říká amerikanista

Se slzami v očích, ale i s humorem vystoupil na volebním sjezdu Demokratické strany prezident Joe Biden, který původně usiloval o další čtyři roky v Bílém domě. Kandidatury se ale vzdal a ve zhruba hodinovém projevu znovu podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Ta mu zase emotivně děkovala za jeho práci v politice. „Harrisová se snaží otočit debatu do budoucnosti," komentuje sjezd pro Radiožurnál amerikanista Jiří Pondělíček. Rozhovor Praha 16:00 20. srpna 2024

Jak píše BBC, tenhle projev Joe Biden nikdy mít nechtěl. Alespoň ne za takovýchto okolností. Dalo se vycítit, že to, že se vzdal kandidatury ve prospěch Kamaly Harrisové, nese těžce? Že to neudělal dobrovolně?

Z toho projevu samotného by to člověk asi vyčetl těžko. On se s tím ale asi dokázal za tu dobu srovnat. Konec konců, před tím sjezdem už jednou vystoupil spolu s Kamalou Harrisovou a ani v tomto případě nebylo vidět napětí.

Ale samozřejmě když známe kontext a víme, že se odstoupení z kandidatury Biden dost dlouho bránil, tak samozřejmě to napětí tam cítit je. Ale podle mě je spíše kontextuální, že zkrátka víme, co tomu předcházelo.

Kamala Harrisová oficiálně svoji nominaci přijme ve čtvrtek. Čím hlavně se teď před svými spolupracovníky a voliči prezentuje? Jak moc teď třeba zdůrazňuje to, že je žena s menšinovými kořeny?

Myslím, že zatím to zdůrazňuje spíš Donald Trump, byť v nelichotivých konotacích. Ze strany kampaně Kamaly Harrisové je určitě snaha trošku otočit negativní vnímání, které američtí voliči měli nebo mají ohledně ekonomické situace.

Harrisová se snaží otočit tu debatu do budoucnosti, mluví o zlepšování dostupnosti bydlení především pro ty, kteří nepatří k rodinám vlastnící historicky nějaké nemovitosti. Je to takový, řekl bych, lehce populistický levicový program, který se ale od demokratů dá očekávat. Skoro to občas vypadá, jako kdyby v posledních čtyřech letech nebyla viceprezidentkou, ale úplně nová kandidátka.

Amerikanista Jiří Pondělíček

Koho teď potřebují demokraté hlavně oslovit?

Soudě z průzkumů se jim už povedlo vrátit do demokratického tábora mladší voliče, kteří v roce 2020 významně pomohli dostat Joe Bidena do Bílého domu. Zároveň budou klíčoví voliči z předměstí, nerozhodnutí voliči a případně i někteří umírnění republikáni. Tam není možná potřeba pro demokraty přetáhnout je na svou stranu, ale minimálně je přesvědčit, aby zůstali doma a k volbám nešli.

Zahýbou volbami menšiny?

Není náhodou, že v Chicagu, kde se sjezd koná, se konal i protest proti americké podpoře izraelského tažení v Pásmu Gazy. Jak velký problém by mohla pro demokraty být otázka podpory Izraele?

Vzhledem k tomu, jak těsné budou volby, tak je to samozřejmě bolet může, ale zatím to nevypadá, že by otázka izraelského tažení byla natolik významná jako třeba otázka války ve Vietnamu, na kterou i ti protestující celkem vědomě odkazovali. Díky tomu, že se Amerika toho konfliktu přímo neúčastní, tak to není natolik polarizující záležitost.

Ale viděli jsme i v primárkách hnutí „Uncommitted“ – výzvy, aby lidé nehlasovali ani pro Joe Bidena, ani pro jiného kandidáta. V některých státech tvořilo hnutí třeba až 10 procent demokratického elektorátu, takže samozřejmě pokud výsledky budou těsné, jako se obecně předpokládá, tak by je to mrzet mohlo. Ale říkám, rozhodně to není něco, co by mělo zapříčinit ztrátu pěti, šesti a více procentních bodů.



Jak silná je ve Spojených státech muslimská menšina, která by teoreticky mohla zůstat doma, protože i exprezident Trump a republikáni podporují Izrael?

Liší se to stát od státu. Významná je tato menšina například v Minnesotě, odkud pochází i kongresmenka Ilhan Omárova. Tam by to teoreticky hrát roli mohlo, na druhou stranu to ale podle průzkumů vypadá, že Kamala Harrisová je v takovém vedení, že ji možnost odčerpání těchto hlasů nemůže ohrozit.

Zároveň je potřeba říct, že na jednu stranu se samozřejmě snaží vynutit si nějaké změny v politice Demokratické strany třeba i hrozbami, že zůstanou doma. Pak jim ale hrozí, že by zvítězil Donald Trump, který by byl z pohledu muslimských voličů ještě horší. Tak je otázka, jestli ty výhrůžky skutečně splní, nebo jestli se nakonec v listopadu donutí třeba s takzvaně „zacpaným nosem“ to tam Harrisové hodit.

Z kampaně Donalda Trumpa sem doléhají takové perličky, jako že na své sociální síti Truth Social sdílí zmanipulované fotografie, které měly ukázat, že ho podpořila zpěvačka Taylor Swift, což není pravda. Na co se v těchto dnech zaměřuje?

To je velká otázka. Je tam cítit a vidět snaha zaměřit se na otázku nákladů na život a Kamalu Harrisovou nějakým způsobem v očích voličů spojit s výkonem současné administrativy, ve které zastává pozici viceprezidentky. A lidově řečeno jí tak „přišít“ zvýšenou inflaci v posledních několika letech.

Zároveň Donald Trump zvedá téma migrace. Je ale málo disciplinovaný. Sice chvíli vydrží mluvit o těchto tématech, postupně ale přejde v osobní útoky. Začne zpochybňovat, zda ti lidé, kteří jsou na fotkách na setkáních s voliči Kamaly Harrisové a Tima Walze, jsou skuteční, nebo zda jde o výtvory umělé inteligence a podobně... To jsou samozřejmě věci, které voliči zdaleka tolik neřeší a lidi mimo okruh skalních voličů Trumpa to příliš nezajímá.