Válka po válce

Je to v těchto dnech 77 let, co skončila druhá světová válka. S výjimkou regionálních konfliktů poslední na našem kontinentě. A poprvé od roku 1945 se tady lidé vážně obávají, že by mohla vypuknout znova. Tentokrát ale, vzhledem k otevřeným výhrůžkám Kremlu použít atomové zbraně, eskalovat až k armagedonu. V Česku se toho bojí údajně devět lidí z deseti. V Německu každý druhý.

Komentář Praha 16:30 6. května 2022