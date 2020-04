Premiéři vyjednávají návrat turistů do Chorvatska. ‚Nic ale nebude jako dřív,‘ říká hlavní lékařský expert

Chorvatsko začíná s Českem vymýšlet, jak v létě umožnit turistům strávit dovolenou u Jaderského moře. „Mluvil jsem s kolegou Andrejem Babišem a domluvili jsme se, že ministři turistiky navrhnou přijatelný model příjezdu českých turistů do Chorvatska,“ napsal na twitter chorvatský premiér Andrej Plenković. Popřel tak informace chorvatského Štábu civilní obrany, podle kterého se o koridorech pro turisty zatím neuvažuje. Záhřeb 13:37 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dovolená u moře v Chorvatsku nejspíš nebude. Země zatím neplánuje rozvolňování, bude se soustředit na cestování místních obyvatel. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Chorvatský premiér Andrej Plenković si telefonoval s českým protějškem Andrejem Babišem v pátek. „V rámci výborných vztahů mezi Chorvatskem a ČR jsem mluvil s českým kolegou A. Babišem a domluvili jsme se, že ministři turistiky Cappelli a Dostálová navrhnou přijatelný model příjezdu českých turistů do Chorvatska v letošní sezóně,“ napsal na twitter Plenković.

Pavel Novák

@Albena937 V rámci výborných vztahů mezi Chorvatskem a ČR jsem (HR premiér Plenković) mluvil s českým kolegou A.Babišem a domluvili jsme se, že ministři turistiky Cappelli a Dostálová navrhnou přijatelný model příjezdu českých turisttů do Chorvatska v letošní sezóně. @iROZHLAS.cz 1 2

„Dostala jsem úkol od pana premiéra (Babiše). S chorvatským kolegou jsem v kontaktu,“ sdělila stručně Radiožurnálu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Chorvatský štáb civilní obrany podával ve čtvrtek opačné informace. Podle něj Chorvatsko zatím neuvažovalo o otevření leteckých nebo pozemních koridorů pro turisty ze zemí méně postižených nákazou novým koronavirem. Podle štábu je nyní předčasné spekulovat o tom, že by se turisté prokazovali negativním testem na koronavirus, jak navrhuje Asociace cestovních kanceláří České republiky. Chorvatský ministr Gari Cappelli cestovního ruchu ale předložil možné scénáře pro zahraniční turisty.

Jakékoli zdravotní potvrzení má podle ředitele Státního zdravotního institutu v Chorvatsku Krunoslava Capaka velmi krátkou platnost, uvedl pro místní média. I test opakovaný po 24 hodinách může být podle něj znovu pozitivní, není tedy zárukou, že do Chorvatska nepřijedou nakažení turisté.

„Když se na to díváme z epidemiologického hlediska, záruka by byla, kdybychom jim dali podmínku, že projdou 14denní karanténou u nich. V takovém případě bychom si byli jistí, že nám sem nemoc nepřinesou,“ uvedl.

Otevření Chorvatska turistům?

Nic už nebude podle Capaka stejné jako před epidemií. Ubytovatelé budou moci fungovat za přesně stanovených podmínek a také pro chování turistů v letoviscích budou platit zvláštní pravidla.

„Ta činnost už nebude vypadat jako dřív. Epidemiologové dají rámec toho, jaké podmínky budou hotelové ubytování a jiné formy ubytování muset splnit a také podmínky chování turistů, kteří v Chorvatsku budou,“ komentoval to.

„Mírné oživení by mohlo začít třemi cílenými oblastmi, které by mohly nabídnout určitou izolaci a soukromí,“ řekl ministr cestovního ruchu Gari Cappelli, uvádí server Bloomberg. „Rovněž se snažíme umožnit, aby sem dorazili cizinci, kteří mají v Chorvatsku nemovitosti nebo jachty.“

Cestovní kanceláře smí místo vrácení peněz vydávat poukazy na rovnocenné zájezdy, schválila vláda Číst článek

Jen 12 procent

V letošní sezóně se bude chorvatský cestovní ruch soustředit hlavně na své občany. Podle ministra Gariho Capelliho to zdaleka nenahradí zahraniční turisty a nezachrání hlavní sezonu. Za poslední dva roky se Chorvaté podíleli 12 procenty na celkovém objemu turistů. Capelli ujistil, že pokud se opatření rozvolní, tak s místními rozhodně počítají. Ceny by letos mohl jít v oblasti cestování dolů tak, aby turismus byl atraktivní a dostupný právě pro samotné Chorvaty.

V současné době bylo v Chorvatsku potvrzeno celkem 1791 lidí pozitivním testem na koronavirus a 529 se vyléčilo. Dosud zahynulo 35 lidí. Na konci března zakázala země cestováni mezi městy. Výjimku mají například pracovníci dojíždějící do jiných měst, zdravotníci, ti, co vyhledávají akutní péči nebo reportéři. V Chorvatsku platí dočasný zákaz pohybu osob přes hraniční přechody, který vstoupil v platnost 19. března a je platný po dobu 30 dnů. A ti, co se do země vrátí, musí nastoupit na 14denní karanténu.

64027