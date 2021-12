Nuda se Zemanem? Ani náhodou!

Prezident Miloš Zeman v neděli přiznal, že trpí nechutenstvím, má zavedenou umělou výživu, nesmí kouřit, pít alkohol ani létat. Jeho rok 2022 prý bude naplněn spíše rutinními akcemi. „Takže bude to takový z mého hlediska nudný rok,“ posteskl si v televizi Prima. Nevěřme mu. Se Zemanem nikdy nuda není. A když zrovna leží na „áru“, postarají se o zábavu aspoň jeho mluvčí s kancléřem. Komentář Praha 12:24 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Kromě toho působí v posledních týdnech nečekaně čile. Hlava mu opět pracuje na plný výkon, takže si na článek 66 Ústavy, odebírající nemohoucímu prezidentovi dočasně pravomoci, nikdo už ani nevzpomene.

V pátek Zeman jmenoval vládu tak, jak mu ji šéf ODS Petr Fiala navrhl, včetně pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského. Spekulace, co za to chtěl, jsou zbytečné. Není důvod prezidentovi nevěřit, když říká: „Petr Fiala mi nabídl osobní garanci, že pan Lipavský se bude chovat v souladu s vládním programovým prohlášením, což znamená strategické partnerství s Izraelem a podporu visegrádské spolupráci.“

Dá se očekávat, že klíčová zahraničněpolitická rozhodnutí budou na premiérovi, jenž povede konzultace s prezidentem leckdy mezi čtyřma očima. Nechejme se překvapit, nakolik bude Fiala Zemanovi naslouchat. Šance na názorový průnik zde je. Časy, kdy se Zeman hlásil k eurofederalismu, jsou pryč. Nyní se na dění v Bruselu dívá skrz prsty – ať už jde o vztahy k Rusku či Izraeli, o migraci, nebo o ochranu klimatu. V mnohém mu mohou být umírněně proevropští konzervativci blízcí.

Okopávání vládních kotníků

Fiala si navíc mohl získat Zemanovy sympatie chováním na pozadí licitací o Lipavského. Navenek mlčel jako hrob, ale při setkáních s prezidentem byl neoblomný. To prezident, který ve finále ustoupil, dokáže ocenit. Vždy v politice opovrhoval šedivými myšmi a fandil výrazným osobnostem s tahem na bránu. Tak se nyní chová Fiala.

Na rozdíl od Andreje Babiše (ANO), chtělo by se dodat. Aspoň v Zemanových očích. Lídr hnutí ANO prezidenta překvapil, když po volbách, v nichž získal nejpočetnější poslanecký klub, odmítl Zemanem nabídnutou příležitost sestavit čerstvou vládu. Prezident to okomentoval docela barvitě. „Od té doby si říkám, že když nemá zájem o funkci premiéra, tak to bude dobrý kandidát na prezidenta. O tom nepochybuji, protože si vážím výsledků jeho vlády. Ale na druhé straně se prokázal jako člověk, který nechce bojovat a který možná i předčasně rezignoval,“ uvedl Zeman na Babišovu adresu.

Byť je Babiš mistrem marketingu a dokáže zahrát i dojemné divadlo, k politickému řemeslu přistupoval vždy opatrně. Sám přiznával, že si chodí za zkušeným Zemanem pro rady. Coby spojenec s byznysovým vlivem a především početným rezervoárem voličů se prezidentovi hodil. Teď už jej Zeman nepotřebuje, tak mu klidně uštědří i výchovný pohlavek. Dost možná si oba pánové spočítají, že mezi jejich příznivci je takový průnik, který přímo velí k tomu, aby Zemana na Hradě vystřídal Babiš.

Zároveň si ale zvykejme, že prezident bude hrát na vícero šachovnicích. Má svoje domácí i zahraniční priority. Rád by též prosadil některé své exponenty na teplá místečka, zejména v diplomacii. A protože tuší, že přinejmenším zpočátku bude středopravicová pětikoalice vystupovat soudržně a autoritativně, nehodlá ji okatým spojenectvím s Babišem dráždit.

Babiš předčasně rezignoval, řekl Zeman. Chtěl předsedovi ANO dát i dva pokusy na sestavení vlády Číst článek

Pokud čas a odlišné zájmy vyhloubí mezi Zemanem a Fialou příkop, může nastat etapa prezidentova okopávání vládních kotníků, jak to zažil premiér Sobotka. Tuto chvíli se ale Zeman i Fiala snaží oddálit, už jen kvůli potřebě vystupovat sehraně před cizinou, zvlášť když co nevidět bude Česká republika předsedat Evropské unii.

Nuda ale nenastane určitě. Zemanovou specialitou jsou pestré kejkle a spektákly. Právě možnost je provádět je pro prezidenta tím nejlepším životabudičem.

Autor je politický analytik.