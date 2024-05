Výročí konce 2. světové války a osvobození Československa bylo příležitostí k úvahám o historii dávnější, nedávné i vyloženě čerstvé. Po listopadové revoluci se z pohledu veřejnosti ze Sovětského svazu, přítele na věčné časy a nikdy jinak, logicky a přirozeně stala především okupační mocnost z roku 1968 a normalizační dráb. Komentář Praha 6:29 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plastika Moskva-Praha ve vestibulu stanice metra Anděl | Foto: Radek Vebr | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Posléze takřka všichni fandili Borisi Jelcinovi a společně s Francisem Fukuyamou věřili, že nastal konec dějin a plošně zvítězila liberální demokracie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Putin je zločinec. Máme proto kácet sochy?

Dokonce po nástupu Vladimira Putina existovala naděje, že také v Rusku zavládnou klasické kapitalistické poměry. Američané mluvili o restartu vztahů, Evropa v čele s Německem sázela na levný plyn z Východu.

Pak přišla anexe Krymu a svět znejistěl, byť přechodně podlehl chamberlainovskému syndromu. Definitivně ho probudila až ruská invaze na Ukrajinu.

Spor o normalizační plastiku

Odpor vůči kremelské rozpínavé politice se ovšem projevuje i jinak než jednoznačnou českou zahraniční politikou, materiální podporou Ukrajiny nebo muniční iniciativou. Promítá se do dění na domácí předvolební scéně nebo v kulturní sféře.

Aktuálně se vede debata o plastice československo-sovětského přátelství ve stanici metra Anděl, která nese název Moskva – Praha. Petenti vyzývají k jejímu odstranění, radní se možná rozhodnou opatřit ji vysvětlující tabulkou a jiní jsou přesvědčeni, že s obdobnými stopami dějin by se vyspělý národ měl umět vypořádat.

Úprava plastiky na Andělu? Přátelství mezi Moskvou a Prahou byla jen propaganda, hájí rozhodnutí Hřib Číst článek

Sochař Pavel Karous v České televizi řekl, že podle něj bychom neměli mazat fyzickou paměť, jak se o to kdysi snažili komunisté. Jeden artefakt přece neovlivní náš pohled na Putinovo řádění. Autoři petice se domnívají, že prosovětské dílo občany mate a nemá v prostorách metra co dělat. Jejich protest je legitimní a vyvolaná názorová výměna je prospěšná.

Na rozdíl od vandalského činu ve Vrchlického sadech, kde někdo postříkal červenou barvou ceněné sousoší Karla Pokorného Sbratření. Jde o kopii díla, jehož originál stojí v České Třebové. Oprava vyjde na čtvrt milionu korun a podobný akt rozhodně není relevantním příspěvkem do diskuse.

Faul trojbloku Spolu

A není jím ani billboard koalice Spolu, na němž jsou zobrazeni Andrej Babiš a Klára Dostálová s ruskými vlaječkami na tváři a heslem Rusko pro tebe všecko. Její reklamní antikampaň nesedí obsahově ani politicky. ODS, TOP 09 a lidovci uspěli ve sněmovních volbách i proto, že dali přednost věcnosti, slušnosti a pozitivnímu programu.

Tento faul, který nemá daleko k dezinformaci, je prvoplánově primitivní. A jak poznamenal prezident Petr Pavel, takové tahy „politickou kulturu v naší zemi nezlepší a důvěru občanů v politiky nezvýší“. Svědčí to o nízkém sebevědomí a nejistotě trojbloku Spolu.

Stejně jako snaha po 35 letech svobody odstraňovat sochy, plastiky a pomníky připomínající to, co se v tuzemsku odehrávalo v letech 1948 až 1989. Dějiny to nezmění.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku