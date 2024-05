Trump měl žádat ropný průmysl o miliardu dolarů na kampaň. Na oplátku slíbil rozvolnit zelené regulace

Bývalý americký prezident Donald Trump v dubnu řekl skupině představitelů ropného a plynárenského sektoru, že by měli darovat miliardu dolarů (kolem 23 miliard korun) na jeho kampaň, protože by to pro ně bylo výhodné. V případě znovuzvolení by zrušil environmentální regulace, které na sektor fosilních paliv dopadají. S odvoláním na informované zdroje o tom tento týden informoval deník The Washington Post (WP) a list The New York Times (NYT).

Washington 18:39 10. května 2024