Horší krize než v roce 2008? Už to tak vypadá

Občas se i v současné krizi mluví o světle na konci tunelu. Nejdříve se metafora používala, když zpomalil růst nových případů nákazy, pak ve chvíli, kdy se začaly uvolňovat zákazy, které si boj s koronavirem vynutil. Komentátor Petr Holub ve vysílání Českého rozhlasu Plus porovnal současnou situaci s krizí v roce 2008.

Teď se čeká na světlo v tunelu v ekonomických záležitostech. Z aktuálních údajů o stavu národního hospodářství je ale zatím zřejmé pouze to, že ještě chvíli potrvá, než světlo uvidíme. Také se z nich dá vyčíst, že v roce 2008 to byla maximálně cvičná krize proti tomu, co přichází v této chvíli.

Často se používá útěcha, podle které přece nemůže příliš uškodit, když se ekonomika vypne na dva měsíce. Stejně rychle se po takovém blackoutu přece všechno vrátí do starých kolejí, a tak krátkodobý výpadek nemůže celkovou prosperitu tolik ovlivnit.

Samozřejmě je dobré věřit útěchám zvláště v těžkých časech, zároveň je ovšem třeba počítat s tím, že časy budou opravdu těžké. Ukazují to první reálná data o ekonomickém zpomalení v březnu. Tržby průmyslových podniků poklesly o 10 % a dá se čekat, že v dubnu to bude obdobné. Roku 2008 byly také dva katastrofické měsíce, konkrétně v říjnu šly tržby dolů o 15 %, v listopadu o dalších 10.

Zažili jsme tehdy stejný dvouměsíční pád, se kterým se počítá i letos, a od prosince už se čekalo, kdy se podniky zotaví. Současná epizoda je ale horší v tom, že se v březnu o 10 % propadl maloobchod. Při minulé krizi k takovému výpadku nedošlo, lidé začali méně utrácet až o půl roku později, když se začal probouzet průmysl.

Pár měsíců v klidu, potíže několik let

Český statistický úřad zkrátka s plnou vážností hlásí, že současná krize začala stejně dramaticky jako její předchůdkyně, náraz je ale tvrdší. Přitom dobře víme, jak dlouhodobé důsledky měl šok z roku 2008. Útěchou dnes může být, že na finančních trzích nevypukla od poloviny března žádná panika.

Dalo by se shrnout, že jsme se dostali do situace, která je svým způsobem nesnesitelná a nezlepší se to minimálně po několik týdnů, než se nějaké světlo na konci tunelu objeví a pokud možno ještě potvrdí. Přesto se i v tomto okamžiku nabízí určité řešení.

Zřejmě vůbec není možné hodnotit ekonomiku obvyklým způsobem, nakonec ani produkce průmyslu, ani obrat maloobchodu nepopisují celý život, a to ani hospodářský život. Proto je možné se na události podívat také z jiného úhlu. Není pochyb, že po létech blahobytu má společnost rezervy, se kterými se dá těžké období přežít. Teď jde jen o to, jak jsou ty rezervy velké.

Za pozornost stojí, že už v roce 2008 byla tuzemská ekonomika na náhlou krizi relativně dobře vyzbrojena, a také je nutné připomenout, že ji lidé dlouho ignorovali, protože třeba maloobchodní spotřeba rostla ještě půl roku po pádu průmyslu. Jako by se minulá krize stala nesnesitelnou až někdy pátým rokem, tedy ve chvíli, kdy se zdálo, že nemá konce. Jinými slovy, pár měsíců může Česko přežít relativně v klidu, s potížemi třeba několik let.

