Když Pirát prchá do podpalubí. Tajné hlasování o metru D byl krok zpět

Z hlediska průhlednosti politiky, kterou se zaklíná Praha sobě, Spojené síly pro Prahu a hlavně pak Piráti, však šlo o mohutný krok zpět. Hlasování totiž proběhlo tajně.

Pro usnesení, že radní se skryjí za tajné hlasování, přitom zvedl ruku i pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib. Což je pozoruhodné i proto, že loni Piráti ve sněmovně navrhovali zavedení jmenovitého hlasování v městských radách.

„Lidé mají právo vědět i zpětně si jednoduše dohledat, jak jejich zvolení zastupitelé hlasovali,“ sdělil veřejnosti šéf Pirátů Ivan Bartoš. Proč tedy jeho primátor Prahy teď lidem takové poznání upírá? Nota bene v obřím projektu, v němž půjde o desítky miliard?

Zdeněk Hřib tvrdí, že chtěl vyhovět koaličním partnerům. A celou záležitost bagatelizuje tím, že stejně o usnesení rady pak hlasuje veřejně celé zastupitelstvo. To jistě, ale na magistrátu vládne radní koalice, bez níž by se návrh k zastupitelům nedostal.

Půjde o miliardové tendry

A politici sedí v radě proto, aby za svá rozhodnutí nesli odpovědnost. A ne aby před ní uhýbali házením hlasovacích lístků kamsi do krabice.

Ještě podivněji obhajuje celou tajnosnubnost předkladatel návrhu na zahájení geologického průzkumu radní pro dopravu za Prahu sobě Adam Scheinherr. Podle něj mělo tajné hlasování „dát všem radním možnost vyjádřit se, aniž by museli brát jakýkoliv ohled na politické mantinely uskupení, jejichž jsou členy.“

To už ale vyvolává docela burcující otázky: Kdo a jaké mantinely tady členům rady dává? A je v celém záměru snad něco, co někteří z nich musí tajit před vlastní stranou? Samozřejmě, v průběhu stavby se vyskytnou zásadní spory. Ale tím spíš je nutné hrát s otevřenými kartami. Jen tak lze ohlídat, že nakonec se nejpalčivější problémy budou řešit v zájmu obyvatel Prahy.

Obavy ze stíhání?

Podle některých zpráv vedly radní k tajnému hlasování obavy, že by v budoucnu mohli být trestně stíháni a souzeni jako jejich předchůdci v čele s Bohuslavem Svobodou a Tomášem Hudečkem v kauze Opencard. Už ale jen malování takového čerta na zeď je krajně zvláštní.

Vždyť samotné zahájení geologického průzkumu pro trasu metra D je obecné rozhodnutí, s nímž není spojena žádná zakázka. Na rozdíl od uzavření konkrétních smluv o provozování karty Opencard, za které byly tehdejší radní pohnáni před soud.

Primátora Hřiba a jeho radní čekají kvůli metru D daleko složitější rozhodnutí, kdy půjde o miliardové tendry. Budou vystaveni tvrdým lobbistickým tlakům, jaké nikdo z nich ještě nezažil. A máme snad chápat tohle hlasování tak, že od teď budou všechna zásadní rozhodnutí rady o výstavbě metra trasy D tajná?

Pirátský primátor Hřib si zatím v čele radnice nepočínal špatně. Úspěšně odolává tlakům samotného premiéra s jeho megalomanským plánem na vládní čtvrť. Nerozklepala se mu kolena ani před čínským velvyslancem.

O to nepochopitelnější je tahle hlasovací epizoda kolem metra. Tím spíš, že primátorskou loď v pražských vodách největší bouře teprve čekají. A představa kapitána Piráta, ukrývajícího se před nimi do podpalubí, to zní jako hodně špatný vtip.