Praha| 14. 2. |ČTK |Zprávy z domova

Stavba zvažovaného nového úseku metra C z Letňan do Čakovic by trvala dvanáct let. Cena by vyšla na 16 miliard korun. Vznikly by tři stanice a trasa by se prodloužila o 3,5 kilometru.