Pražský dopravní podnik dál tají data o poloze tramvají. Zveřejnění brání smlouva s dodavatelem

Zatímco v Ostravě nebo Brně si můžete online ověřit, zda váš spoj jede načas, v Praze se k takovým údajům nedostanete. Alespoň ne v případě tramvají a autobusů pražského dopravního podniku.



Provoz řídících systémů má totiž na starosti externí dodavatel, který je data ochotný poskytnout pouze za úplatu. A cena je vysoká. V minulosti si firma Xanthus řekla o desítky milionů korun.



Pražský magistrát v čele se Zdeňkem Hřibem (Piráti) proto hledá způsob, jak se k údajům o poloze vozidel dostat. „Dopravní podnik připravuje novou soutěž,“ řekl pro iROZHLAS.cz primátor.



Městský soud v Praze přitom už loni nařídil dopravnímu podniku data zveřejnit. Ten se tehdy bránil právě i složitým IT systémem. Původní verdikt ovšem nyní zrušil Nejvyšší správní soud a případ vrátil k novému projednání. Původní zpráva Praha 6:00 29. dubna 2019

Už to jsou čtyři roky, co datový novinář serveru iROZHLAS.cz Jan Cibulka s pomocí informačního zákona žádal pražský dopravní podnik o přístup k údajům o poloze autobusů a tramvají. Městský dopravce ale data zveřejnit odmítl. Důvodem měl být složitý IT systém i obavy z teroristických útoků.

Loni ale nastal zlom. Městský soud v Praze na základě žaloby Jana Cibulky argumenty dopravního podniku neuznal. Neuvěřil třeba tvrzení, že ze svého IT systému neumí tyto informace publikovat. Nařídil tak údaje o spojích zveřejnit.

Teď se ovšem zdá, že se situace obrátila. Dopravce totiž proti původnímu rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a ten ji v polovině dubna označil za odůvodněnou. Případ tak vrátil k novému projednání.

Spor o informace

Podle vyššího soudu ten městský pochybil, když se například nevypořádal dostatečně s otázkou, zda publikování informací o poloze nepředstavuje pro dopravní podnik nepřiměřenou zátěž.

Přitom v případě jiných měst jsou takové informace veřejné a slouží pro výpočet aktuálního zpoždění nebo pro lepší hledání spojů. Jejich mapu tak mohou sledovat cestující třeba na jihu Moravy, a to včetně brněnské městské hromadné dopravy, nebo v Moravskoslezském kraji.

I v Praze jsou navíc aktuální polohy k dispozici, tedy alespoň částečně. Zveřejňují je všichni dopravci s výjimkou dopravního podniku.

Odvolací soud měl ale také pochybnosti o tom, zda dopravní podnik požadovanými údaji skutečně disponuje a zda se na ně vůbec stahuje zákon o svobodném přístupu k informacím. „Městský soud si tak neujasnil, o jaké informace v nyní posuzovaném případě jde, a zda je vůbec lze poskytnout žalobci v rozsahu a způsobem, jaký požadoval,“ píše se v rozsudku z 11. dubna.

Server iROZHLAS.cz zveřejňuje verdikt Nejvyššího správního soudu v plném znění:

Ačkoli se může zdát, že jde o banální spor o informace, ukazuje na mnohem hlubší problém. Dopravní podnik totiž k údajům o poloze svých vozidel nemá přímý přístup, software pro řízení autobusové a tramvajové dopravy v Praze pro něj spravuje firma Xanthus. Ta kontrakty získala za podezřelých okolností v roce 2005 bez soutěže, jak tehdy upozornil server iDnes.cz.

Podle České televize si dopravce v roce 2012 zpracoval interní audit, podle kterého se bez dodavatelské firmy neobejde. Pokud by se společností rozvázal spolupráci, pražská hromadná doprava by zkolabovala. Tehdejší primátor města Tomáš Hudeček (v té době člen TOP 09) ovšem záhy ujišťoval, že kolaps nehrozí.

Nová veřejná zakázka

Nynější vedení Prahy chce smlouvy přesoutěžit. Dopravní podnik nyní připravuje novou veřejnou zakázku, vypsat by ji podle primátora Hřiba měl do konce června. „Bude na modernizaci řídícího sytému povrchové dopravy, což má mít dvě části, jednak tramvajovou část, jednak autobusovou část, které se budou soutěžit samostatně,“ popsal.

Termín tendru potvrdila také mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková: „Výběrové řízení bude vypsáno v druhém čtvrtletí letošního roku.“

Sledování vozidel Sledování vozidel dopravního podniku se v Praze mezi autobusy a tramvajemi liší: v některých autobusech už je instalovaná GPS, tramvaje pak svou polohu určují pomocí inframajáků v zastávkových sloupcích. Do dispečingu se také zasílá informace o tom, kdy byla ve vozidle vyhlášená která zastávka. A zatímco ostatní dopravci k přenosu informací o poloze používají běžnou mobilní síť, dopravní podnik spoléhá na rádiové spojení Tetra, které umožňuje i hlasovou komunikaci s řidiči.

Půjde o otevřené výběrové řízení, o zakázku se tak může přihlásit také kritizovaná firma Xanthus. Zda se skutečně přihlásí, není jasné. Na dotazy serveru iROZHLAS.cz její ředitel Karel Krištof i přes urgence do uzávěrky textu nereagoval.

Původně se jednalo také o odkupu daných dopravních systémů, jednání ale nakonec kvůli vysoké ceně zkrachovala. „Chtěli zaplatit 40 až 50 milionů korun. Takovou cenu to ale nemělo,“ popsal bývalý náměstek pro dopravu a poslanec Petr Dolínek z ČSSD. Sám hodnotu zmíněných softwarů odhaduje řádově na miliony. Navrhoval tak systém obejít a údaje čerpat pomocí GPS zařízení umístěných na jednotlivých vozidlech.

Variantu, že by dopravní podnik mohl nakonec původní systémy převzít, Hřib zatím zcela nezavrhuje. Zmíněná firma však podle něj musí nejdříve prokázat, že je jejich skutečným vlastníkem. „Xanthus má obtíže prokázat, že je držitelem autorských práv k tomu softwaru jako takovému. Stále se mu to nedaří, alespoň podle stanoviska právníků dopravního podniku,“ doplnil primátor.

Nejde přitom jen o to, aby měli cestující přehled o svých spojích, data jsou potřeba také pro plánování dopravy.

„Jedna rovina jsou informace pro cestující, druhá pak možnost zpětné kontroly, pokud třeba přijde stížnost, že tramvaj nejela. Teď musíme o údaje žádat vždy dopravní podnik. A třetí rovina je práce s daty, kdy bychom mohli lépe pracovat s tvorbou jízdních řádů,“ vysvětlil mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal, který shromažďuje data o příměstských spojích.