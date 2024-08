Po velké rezignaci přichází velké zůstávání

Nezaměstnanost se držela nízko ve většině vyspělého světa, takže lze generalizovat, že kdo chtěl práci, našel ji, a to domácnosti pomohlo udržet nad vodou i během inflačního chudnutí.

Také podniky si zaměstnance spíše držely a jen výjimečně docházelo k většímu propouštění. Silný trh práce do značné míry udržel sociální smír.

Dokonce to byla tak výjimečná éra, že zaměstnanci měli nad zaměstnavateli navrch. Mohli si diktovat pracovní podmínky, výši výplat i výhody včetně home office. Pandemická a popandemická doba udělaly z práce z domu leckde standard, což z mnoha důvodů není špatně, ale občas to vedlo i k vyloženým výstřelkům.

Quiet quitting?

Těsně po pandemii přišel fenomén takzvané Big resignation, tedy období, kdy lidé dávali ve velkém výpovědi, šli za lepším, či se rozhodli více věnovat zdraví, rodině nebo si zkoušet peníze vydělávat někde na internetu.

Pak přišel trochu opatrnější kancelářský trend s názvem Quiet quitting, fenomén, kdy se lidé v práci poflakují a vedle si dělají svoje, opět většinou na internetu.

Média popisovala i méně masové trendy, třeba jako když velkorysý home office ve velkých korporacích umožnil lidem mít „natajno“ několik plných úvazků najednou.

Takhle doba je, zdá se, pryč. Z trhu práce přicházejí jiné signály. Letos mají těžší časy technologické firmy, které to po dlouhé době začaly řešit propouštěním. Zvýšení nezaměstnanosti ve Spojených státech bylo jedním ze spouštěčů nedávného pádu akciových trhů.

Není to zatím nic závažného, nezaměstnanost roste jen o desetinky procent. V Česku to platí také. Ekonomové čekají, že na podzim míra nezaměstnanosti překročí po dlouhé době čtyři procenta.

Průmysl už to, že „nejsou lidi“, nehlásí – nejsou totiž moc ani nové zakázky. Po letech převisu poptávky nad nabídkou evidentně začíná přituhovat.

Nový trend: Big Stay

Dávat výpovědi ani flákat se v práci už není trendy. Do slovníků letos přišel nový výraz: Big Stay, hromadné zůstávání v práci.

Tímto hashtagem označují lidé na TikToku a spol. jásání nad tím, jak je to v kanceláři vlastně hezké. Podle magazínu Business Insider se přecházení z práce do práce vrátilo někam do roku 2020, tedy na normální, předpandemickou úroveň.

Což je vlastně docela zdravé. Jen se kyvadlo síly na trhu práce zas nesmí převážit příliš moc, aby nepřišlo velké propouštění.

