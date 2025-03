Rukavičky dolů, flákat se v práci nebudete

Americký prezident Donald Trump v říjnu těsně před volbami sliboval občanům, že když uspěje, čekají je zlaté časy. Ekonomika rozkvete, otevřou se nečekané pracovní příležitosti, střední třída se bude mít dobře jako nikdy předtím. Zatím to tak ale zdaleka nevypadá. Rozhodně ne pro běžné zaměstnance, kterým se zhoršily podmínky a vyhlídky do temnoty, která tu dlouho nebyla. Komentář Praha 16:30 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podporovatelé Donalda Trumpa z hnutí MAGA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Státní zaměstnanci to odnesli nejdřív. Bezprostředně po Trumpově nástupu do funkce rozjel Elon Musk svou ofenzívu proti státním výdajům. Pro úředníky si připravil program s názvem Křižovatka.

Buď se mohli rozhodnout vzít odstupné a odejít, nebo setrvat, ale s tím, že nad nimi bude dál viset hrozba propouštění a zároveň se zaváží k vyšším výkonům, mimo jiné to znamená reportování o tom, co v práci dělají, a to nikoli svým nadřízeným, ale právě týmu Elona Muska.

Miliardář si tým postavil z dvacátníků, mladých chlapců, absolventů mentorského programu svého kamaráda Petera Thiela. Psychologický rozměr toho, jak staré profíky prohánějí nedostudovaní vysokoškoláci, je nasnadě.

Musk je známý tím, že se zaměstnanci se moc nemaže. Už se o tom vykládají legendy. Když převzal tehdejší Twitter, nyní X, vyhodil 80 procent lidí a ti zbylí museli extrémně tvrdě pracovat, třeba dvojnásobek běžného pracovního týdne.

To pak vedlo k tomu, že někteří přespávali v kancelářích, aby splnili úkoly. Když jim dával na výběr, jestli sami dají výpověď, nebo zůstanou ve firmě dřít, v předmětu emailu byl stejný výraz, co pak posílal státním zaměstnancům: Křižovatka.

Musk si teď vysloužil posměch veřejnosti: Kdyby neměl udřené lidi, tak by se s hackerským útokem, jako byl ten z tohoto týdne, firma vypořádala mnohem líp.

Zuckerberg v závěsu

Tvrdý až cynický přístup evidentně inspiroval další majitele a šéfy velkých technologických firem. Mark Zuckerberg zahájil v lednu ve své Metě program na propouštění málo výkonných zaměstnanců. Celkem firma vyhodila pět procent lidí, tedy přes tři tisíce.

A inspiroval se teď i Microsoft. Mimochodem firma, o jejíchž pracovních podmínkách se opovržlivě vyjadřoval zakladatel Amazonu Jeff Bezos, sám známý tvrdými nároky na lidi. Říkal, že pracovat v Microsoftu je jako rekreovat se v country clubu. Microsoft si to asi vzal za své a letos vyhodí dva tisíce málo výkonných lidí.

Nový trend má komplexní dopady na psychiku lidí, týmy i firmy. Pracovní psychologové říkají, že metody vyvolávající atmosféru strachu jsou zastaralý přístup. Mnozí manažeři, nucení označovat za údajně nevýkonné lidi ze svého týmu a vynášet tak nad nimi ortel, se s tím těžko vypořádávají.

A pokud jsou lidé označováni kategoriemi výkonnosti, jak to dělal před 40 lety tehdejší manažerský guru Jack Welch, je dokázáno, že v týmech bují nezdravá rivalita a toxická atmosféra, která celkovou výkonnost snižuje. A v neposlední řadě, lidé vyhození z Twitteru, státu i Mety svou údajnou nevýkonnost rozporují u soudu, což je pro firmu či instituci drahé.

Nezaměstnanost začíná růst

Poslední údaj o nezaměstnanosti v Americe říká, že vzrostla. Vláda nyní deportuje migranty, kteří vykonávali mnohé nekvalifikované práce.

Možná Musk, Trump a spol. počítají s tím, že v uvozovkách málo výkonní úředníci a programátoři mohou vzít volná místa v McDonaldech a na benzinkách, než se do Ameriky vrátí tradiční výroba z ciziny, kterou Trump slibuje, a přibydou volná místa v montovnách, než je zcela zničí automatizace.

Americké střední třídě staronový prezident vykresloval zlatý věk. Ale v tuto chvíli jí není co závidět.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz