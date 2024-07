Po verdiktu slovenského ústavního soudu se politika neuklidnila. Naopak

Slovenský ústavní soud před pár dny zrušil jen malou část změn v trestním právu, které prosadila vláda Roberta Fica. Podstatnější než paragrafy jsou ale politické dopady, které výrazně ovlivní jak vývoj na Slovensku, tak například jeho vztahy s Českou republikou. Komentář Praha 16:30 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani po atentátu, ani po rozhodnutí ústavního soudu slovenský premiér neubral nic z agresivity, osočování, překrucování faktů a konspirací | Zdroj: Profimedia

Novely trestních kodexů protlačil kabinet v únoru ve snaze zrušit speciální prokuraturu, snížit trestní sazby za korupci či ekonomickou kriminalitu a zkrátit promlčecí lhůty trestných činů. Navrhovanou legislativu kritizovaly evropské instituce a tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová nechala zákony přezkoumat ústavním soudem. Ten v únoru platnost většiny změn pozastavil a čekalo se na definitivní verdikt.

Jeho vyznění příznivé pro vládu považuje Robert Fico za své velké politické vítězství, s tím souhlasí i opozice, která od počátku označovala změny v trestních paragrafech za amnestii pro všechny stíhané a souzené právě za korupci za minulých Ficových vlád.

Řada bývalých politiků a podporovatelů Směru, ale i prokurátorů či vysokých státních úředníků vyvázne teď s podmíněnými tresty nebo úplně. Což se týká například nynějšího guvernéra centrální banky Petra Kažimíra, který čelí obžalobě z podplácení v době, kdy byl ministrem financí v jedné z Ficových vlád.

Rozhodnutí soudu vyvolalo klíčovou politickou otázku: jak bude dál postupovat Robert Fico poté, co dosáhl cíle, pro který se pravděpodobně vrátil do politiky – tedy ochránit sebe a své lidi před orgány činnými v trestním řízení?

Na odpověď nebylo třeba dlouho čekat, byla obsažena už ve Ficově reakci na verdikt: „Ústavní soud rozhodl, že vládní koalice spor o tuto novelizaci trestního zákonodárství vyhrála nad nenávistnou opozicí 100:0.“ A vyzval Zuzanu Čaputovou, opozici, „protivládní média“ a nevládní organizace, aby se omluvily za „projevy nenávisti a organizování štvavých veřejných protestů“.

S Orbánem do Moskvy

Ani po atentátu, ani po rozhodnutí ústavního soudu slovenský premiér neubral nic z agresivity, osočování, překrucování faktů a konspirací, které provázejí jeho vládu od vzniku vloni v říjnu a které se přitom objevovaly za jeho vlád dřívějších nesrovnatelně mírněji.

Nyní se Ficovy útoky a podrývání demokratického právního státu i západního směřování země stupňují, berou Slovensku šanci na usmíření a oslabují jeho pozici v NATO a EU.

Při svém prvním veřejném vystoupení po atentátu na oslavách slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na hradě Děvín v pátek Fico mimo jiné vyjádřil obdiv maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi za jeho pracovní cestu nejen na Ukrajinu, ale i do Moskvy za Vladimirem Putinem. A řekl, že kdyby mu to umožňoval jeho zdravotní stav, přidal by se k Orbánovi.

Česká vláda v březnu pozastavila společná jednání se slovenským kabinetem kvůli ostrým slovním Ficovým útokům na Ukrajinu a po schůzce slovenského ministra zahraničí s ruským protějškem.

Při nedávné návštěvě prezidenta Petra Pellegriniho v Praze se česká strana velmi snažila projevovat pochopení a vstřícnost.

Slovenský premiér dosud jinak hovoří k domácímu publiku a jinak jedná on i jeho podřízení v zahraničí. Ale česká vláda by se měla připravit i na variantu, že se jednoho krásného dne Robert Fico objeví v Moskvě po boku Vladimira Putina.

Autor je šéfredaktor Práva