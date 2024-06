‚Chybí politická koordinace.‘ Ostrá vyjádření podle Zaly česko-slovenské vztahy neovlivní

Nejsilnější slovenská vládní strana Směr-SD tvrdí, že česká policie nedostatečně stíhá projevy na sociálních sítích schvalující atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Vůči těmto výtkám se ohradil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj je česká policie striktně apolitická a řídí se jen platnými zákony. O situaci mluvil Boris Zala, spoluzakladatel a také bývalý místopředseda strany Směr-SD a také bývalý slovenský europoslanec. Praha 20:58 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Zala | Zdroj: Profimedia

Slovenský úřad vlády ve středu také označil za neuctivý výrok premiéra Petra Fialy o tom, že obnovení mezivládních konzultací nyní není na pořadu dne. Jak si vysvětlit, že z kruhů nejsilnější slovenské vládní strany a ze slovenského úřadu vlády zaznívají podobné výroky právě ve chvíli, kdy je v Praze na první oficiální návštěvě nový slovenský prezident Peter Pellegrini?

Možná bych to přímo nedával do souvislostí. Souvislost je tam skutečně velmi malá, ale je celkem zřejmé, že návštěva prezidenta Pellegriniho u prezidenta Pavla, se kterým měla vládní strana Směr vždycky víceméně stejné názory, ale probíhaly i různé spory, poskytla některým lidem příležitost, aby ukázali trochu ostřejší postoj ve vztahu k tomu, co česká politika vůči současné slovenské vládě udělala. Ale nebyl to přímý útok na naše slovensko-české vztahy a nemyslím si ani, že by to být přímý útok na prezidenta Pellegriniho.

Mluvčí českého premiéra v reakci na vyjádření slovenského úřadu vlády uvedla, že Petr Fiala nepovažuje obnovení mezivládních konzultací mezi Českem a Slovenskem za aktuální otázku v době, kdy je slovenský premiér stále v rekonvalescenci, jde podle ní o výraz respektu vůči jeho osobě. Je možné, že by zástupci Směru nebo slovenského úřadu vlády svoje výhrady nebo reakce pronesli bez vědomí a bez souhlasu slovenského premiéra Roberta Fica?

Ano, mně to tak vyznívá. Dokonce se mi zdá, že v tuto chvíli chybí koordinace mezi předsednictvem Směru a místopředsedy vlády v těchto jednotlivých aktivitách a tak se mnozí aktéři, ať už v poslaneckém klubu Směru nebo na úřadě vlády, pouštějí do interpretací určitých věcí, které podle mého názoru zatím premiér nekoordinuje.

Musíme zohlednit i to, že Směr a především tedy členové vlády za Směr pokládají to Fialovo rozhodnutí za určité ponížení, mají z toho takový negativní pocit. A samozřejmě se to pokoušejí jistým způsobem, když je příležitost, i vrátit. Ale jsou to velmi malicherné poznámky, které podle mě nemají žádnou relevantní hodnotu.

To znamená, že to nemohlo mít vliv a nemohlo to být pro Petra Pellegriniho, který v průběhu středy jednal jak s prezidentem, tak s dalšími českými představiteli, nepříjemné?

Nepříjemné to mohlo být, protože se Peter Pellegrini pokusil ukázat, že slovensko-české vztahy jsou na stejně vysoké úrovni, jako byly vždy. Že jsme si nejbližšími partnery jak historicky, tak i nyní v rámci Evropské unie, že dokážeme svoje politiky koordinovat a že můžeme najít společnou řeč. Spíš chtěl ukázat hodnotu slovensko-českých vztahů, ale vstoupily mu do toho ty až groteskní poznámky, které jeho cestu trochu znehodnocují. Ale myslím si, že slovenský volič to zase tolik nevnímá.

Pokud jde o kritické poznámky vůči české policii, ukazuje to, jak citlivě přijímá slovenská politická scéna a slovenská společnost české ohlasy a komentáře k atentátu na Roberta Fica?

Slovenská společnost vždy pečlivě sleduje vše, co se v sousední České republice děje a samozřejmě hlavně to, co se vztahuje ke Slovensku, protože českého partnera skutečně pokládáme za toho velmi blízkého a historicky spojeného.

Proto všechno, co se děje pozitivního, je hodnoceno pozitivně. A věci, které jsou negativnější, jsou citlivější, to je podobné jako v rodinných vztazích. Takže je to přirozené, ale nepokládal bych to za příliš významné. Trochu je chyba slovenského ministerstva zahraničních věcí, že si taková vyjádření o vztahu k sousední zemi nepohlídalo a nevytvořilo si na ně monopol.

Slyšeli jsme vyjádření jak českého, tak slovenského prezidenta po jejich středeční dopolední schůzce. Myslíte si, že bude mít návštěva Petra Pellegriniho v Praze na současné česko-slovenské a slovensko-české vztahy nějaký zásadní dopad? Že je může nějakým zásadnějším způsobem ovlivnit?

Myslím si, že ano, a to právě z toho důvodu, že vládní koalice není jen Směr. My jsme doteď mluvili jen o Směru, ale samozřejmě velká část poslanců má zájem o dobrou spolupráci, i samotný Peter Pellegrini, když se mluvilo o velice dobrých vztazích mezi prezidentem Pavlem a Zuzanou Čaputovou.

Peter Pellegrini měl také výborné vztahy se Zuzanou Čaputovou a přitom premiér Robert Fico na ni vždy velice tvrdě útočil. Takže tento rozdíl tam je a myslím si, že by to mohlo vést i k průlomu a postupnému skutečnému obnovení těch symbolických jednání vlády jako celku.