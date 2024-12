Seriálová óda na KGB se ruským divákům líbí

V roce 2023 bylo v Rusku vyrobeno 241 televizních seriálů s více než čtyřmi epizodami. Z toho 104 projektů mělo premiéru v televizi a 137 na online platformách typu Netflix. Toto číslo představuje nárůst v porovnání s rokem 2022, to se točilo 215 televizních seriálů. Komentář Moskva 6:30 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průkaz KGB - Výboru státní bezpečnosti, hlavní sovětské tajné služby | Zdroj: Profimedia

Právě kvůli úloze, kterou hraje seriálová produkce v ruské propagandě, tyto výrobky už léta sleduji. Myslel jsem po řadě zkušeností, že už mě nemůže nic překvapit.

Mýlil jsem se.

Seriál Výbor (rusky Komitět) vznikl v letech 2022 až 2023. V šestnácti dílech vypráví příběh tří statečných důstojníků KGB od 60. let minulého století do roku 2005. Je naprosto otevřenou adorací sovětské tajné služby, jejíž zločiny na domácí půdě a v zahraničí byly podrobně popsány právě v Rusku v 90. letech.

Nic z toho ale v seriálu jako by neexistovalo. Je unikátní v tom, že do formy, která odpovídá dnešním možnostem filmové výroby, vkládá obsah, který se, tehdy povinně, nosil v Sovětském svazu někdy v roce 1954.

Tři hlavní postavy jde ve zkratce popsat jako vzorné sovětské lidi, kteří vždy chodí v konzervativních oblecích s kravatami a jsou pevně přesvědčeni, že na světě existuje pouze jedna země, která má hodnotu – zbytek jsou buď nespolehliví spojenci, nebo přímí nepřátelé. Tou zemí je samozřejmě SSSR.

Záporák a disident

Hlavní záporná postava, sovětský disident zahajuje svůj morální pád epizodou v 60. letech, kdy si dovoluje po návratu z Bulharska vyprávět přátelům, že je tam lepší jídlo a lepší obsluha v restauracích než v SSSR.

Jeden ze tří kágébáckých hrdinů se musel rozvést s manželkou, kterou miluje, ale jelikož slouží vlasti, není nikdy doma a jí se to nelíbí. Proto žena emigruje do Izraele a on se s ní přijde rozloučit pln smutné lásky.

Jenže tu vystřídá palčivá nevraživost, když uslyší, jak se před odjezdem baví se svým novým partnerem Američanem anglicky. Anglicky! Považuje to za zradu.

A nejde o parodii

Není to parodie, je to naprosto vážné. Stejně vážně pronáší další důstojník KGB po prvním ochutnání whiskey: „Ujde to. Skoro jako naše samohonka.“

Doplnil bych své postřehy tím, že scénář je plný morálního kýče v podobě vlasteneckých monologů a že herci podali podprůměrný výkon.

A teď dáme slovo ruským divákům, kteří psali své zážitky na webu výrobce seriálu:

„Moc děkuji tvůrcům seriálu za spravedlivý pohled na KGB, na dění v 90. letech, za úctu k naší velmoci.“

„Nádherný film! Herci zahráli své postavy bezvadně, moc děkuji!“

„Jsem si jist, že film pomůže veřejnému mínění, aby dosáhlo návratu Dzeržinského pomníku v Moskvě!“

Tvůrci seriálu na závěr udělali pukrle před Putinem, protože děj ukončili písní z filmu Štít a meč z roku 1968, o kterém se ví, že mladého Voloďu nadchl pro práci v KGB. A divák to ocenil: „Myslím, že Vladimir Putin bude mít velkou radost! Takový dárek k narozeninám! Nostalgie a píseň! Upřímné a pravdivé.“

Autor je komentátor serveru Novinky.cz