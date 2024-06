Špatná investice českých voličů

Hnutí ANO odešlo od liberálů v Evropském parlamentu. Dokud si Babišových sedm europoslanců nenajde novou frakci, budou ve velmi nevýhodné pozici. Nezařazení poslanci nemají k ruce sekretariát frakce, peníze na politickou činnost, nemají nárok na to být zpravodajem nějakého zákona a sedět u klíčových debat. Komentář Praha 6:30 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zda se podaří nějaká nová frakce ustavit, není zatím jasné | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlasují o návrzích tak, jak je vyjednali jiní, a mohou nezávazně vystoupit na plénu parlamentu. Jejich vliv na podobu projednávané legislativy je nulový, protože se dojednává mezi hlavními frakcemi.

Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer byl už pětkrát zpravodajem nějaké legislativy, což je zdaleka nejvíc ze všech českých europoslanců. Vedle osobního nasazení a kompetence za to může fakt, že je od počátku členem nejsilnější frakce – lidovců. Právě lidovečtí zástupci se nejčastěji stávají zpravodaji. Jejich frakce opakovaně vyhrála volby a je hlavní součástí vládnoucí většiny v europarlamentu.

Pamětníci si možná vzpomenou na bývalou televizní moderátorku Janu Bobošíkovou, která byla europoslankyní v prvních letech po vstupu do Unie. Téměř kdykoli si člověk v té době zapnul přenos z jednání sněmu, v rozpravě mluvila Bobošíková. Proč? Protože nic jiného jako nezařazená dělat nemohla.

Nová frakce?

Ve stejné situaci budou europoslanci za ANO. Andrej Babiš má rád čísla, tak tedy řekněme, že pro české voliče je rozvod se třetí nejsilnější frakcí velmi špatná investice.

Každý europoslanec stojí zhruba čtvrt milionu korun měsíčně a v případě zástupců hnutí ANO za ně získají jen několik minut nezávazného vystoupení na plénu mezi stovkami ostatních.

Z pozice Česka přišla země po odchodu Babišovy sedmičky od liberálů o zastoupení ve dvou ze tří hlavních frakcí. Z 21 českých europoslanců bude ke koaliční většině patřit jenom pět z nich. Dosud to bylo jedenáct, tedy těsně nadpoloviční většina. I jen na těchto číslech je vidět propad českého vlivu na evropskou politiku.

Andrej Babiš ale o žádný vliv zjevně nestál. Kdyby stál, nevyvedl by svoje lidi k překvapení jich samotných z frakce Renew. Šéf ANO hledá prostor, ze kterého by mohl Evropskou unii za její peníze dle libosti kritizovat, a to až do českých sněmovních voleb příští rok.

Zda se podaří nějaká nová frakce ustavit, není zatím jasné. Mluví se o dvou variantách. Že by vznikla nová menší skupina okolo Babiše, slovenského Smeru Roberta Fica a jedenáct europoslanců za Orbánův Fidesz.

Jak upozornil publicista David Klimeš ve svém newsletteru, takové regionální uskupení by konkrétně Babišovi poskytlo platformu na domlouvání obchodů pro Agrofert. Ten podle poslední výroční zprávy čerpal nejvíc dotací vedle Česka právě v Maďarsku a na Slovensku.

Druhou variantou je větší frakce spolu s Marine Le Penovou a Geertem Wildersem. I tady platí, že by takové krajně pravicové uskupení bylo bez vlivu, protože s ním hlavní frakce nebudou jednat.

Wilders a Le Penová dosud neřekli, proč by měli zájem vstoupit do aliance spolu s Východoevropany. Lze uvést jediný důvod: spojení se současnými a možná budoucími premiéry je pro ně výhodnější, než zůstávat v jejich stávající zcela nevýznamné frakci.

Jak to dopadne, budeme vědět záhy. Frakce se mají ustavit v prvních červencových dnech.

Autorka působí na serveru Aktuálně.cz