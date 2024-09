Válka proti Ukrajině přinesla většině Rusů spokojenost s vlastním životem

Kdybych tady uspořádal kviz s otázkou, jaký vliv mělo na pocit spokojenosti se životem obyvatel Ruské federace rozpoutání války proti Ukrajině, nejsem si jistý, jestli by se vyskytl nadpoloviční počet správných odpovědí. Komentář Praha 6:30 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léto v Moskvě aneb Válka proti Ukrajině přinesla většině Rusů spokojenost (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Středoevropská mentalita by tady totiž byla nepoužitelná. Podle ní válka znamená bídu a utrpení tam, kde bezprostředně probíhá, a snížení životní úrovně v zemích, které jsou do ní zataženy.

Takto uvažující účastník kvizu by zřejmě odpověděl, že se válkou kvalita života v Rusku snížila, tudíž by měla poklesnout i spokojenost obyvatel. A je to ve skutečnosti úplně jinak.

Levada Center je jediná ruská agentura, jejímž průzkumům se dá důvěřovat. Právě vydala příslušné výsledky a ty praví, že v červenci bylo v Rusku spokojeno se svým životem 54 procent dotázaných.

Je to blízko dosud zaznamenané nejvyšší spokojenosti, která – pozor! – byla naměřena také v průběhu války proti Ukrajině, konkrétně v dubnu 2023.

Nejspokojenější jsou mladí Rusové ve věku do 24 let. Je to 75 procent respondentů. A dvě třetiny obyvatel, přesně 66 procent, hledí s jistotou do nejbližší budoucnosti. Vedou opět mladí lidé do 24 let, mezi nimiž jde o 87 procent dotázaných.

Proč je jim ve válce tak dobře?

Výsledky průzkumu obsahují mnoho dalších údajů, ale schválně jsem zdůraznil ty, které ukazují nálady mezi ruskou mladou generací. Kanál na YouTube s názvem Živoj gvozď, který se snaží navazovat na tradici zakázané rozhlasové stanice Echo Moskvy, mluvil o výsledcích tohoto průzkumu s vědeckým šéfem Levada Center Lvem Gudkovem.

Moderátorka neskrývala své zděšení faktem, že v době, kdy Rusko vede agresivní válku, roste spokojenost průměrných Rusů s jejich životem. Zvláště jí ležela v hlavě spokojenost mládeže. Profesor Gudkov jako vždy odpovídal přímo, bez přikrášlování situace a bez iluzí ohledně jejího vývoje.

Podle něj spokojenost průměrných Rusů roste právě proto, že je válka. Přebudování ekonomiky na válečný model znamenalo značné investice – vzrostl počet pracovních míst a rostou výplaty.

Za to jsou pracující, kteří na situaci profitují, vděčni Putinovi. Inflaci, která současně znehodnocuje část jejich příjmů, nejsou mentálně schopni spojit s válkou, natož s Putinem. Nadávají za to obchodníkům nebo mafiím.

Mládež je obecně na vyšší intelektuální úrovni, ale vědomě odmítá byť uvažovat o politice. Jde za kariérou a penězi, což se většině daří.

Mladých lidí je obecně málo kvůli nízké porodnosti, mají vyšší vzdělání a jsou víc připravení na moderní technologie než starší generace. Vydělané peníze používají na zábavu a zvyšování životního standardu, nic jiného pro ně nemá význam.

Pro pochopení, s čím se setkal svobodný svět v podobě současné ruské společnosti, jsou tyto údaje cenné. Vraždění Ukrajinců průměrné Rusy nevzrušuje. Ani náhodou.

Autor je komentátor serveru novinky.cz