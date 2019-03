Google připomíná narozeniny Bedřicha Smetany, nechal vytvořit animaci symfonické básně Vltava

Hned šest verzí vyhledávače Google v sobotu připomíná 195. narozeniny Bedřicha Smetany. Krátké video, které doprovází Smetanova skladba Vltava, tak uvidí uživatelé Google kromě Česka např. v Japonsku, Řecku či Estonsku. Animaci vytvořil grafik Google Nate Swinehart, Američan s českými kořeny. „Skladba ve mně probouzí pýchu na to, že i já pocházím z Česka,“ říká. Vltava 13:40 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doodle připomínající Bedřicha Smetanu. | Zdroj: repro Google

Animaci Smetanovy symfonické básně Vltava uvidí uživatelé Google hned po otevření prohlížeče. Úvodní strana nenabízí pouze grafickou ikonku ale přímo celé video, tzv. doodle. Smetanova Vltava je historicky prvním krátkým videem, které Google věnoval dílu osobnosti z České republiky.

Grafik Nate Swinehart, který za videem stojí, se nejvíc inspiroval samotnou skladbou. „Měl jsem ji puštěnou celou dobu, co jsem kreslil, a měl jsem pocit, že stojím přímo u ní. Je plná emocí, ale zároveň i meditativní a vznešená. Ta skladba ve mně probouzí pýchu na to, že i já pocházím z Česka. To je taky důvod, proč byl tenhle doodle tak výjimečný. Snažil jsem se do něj dát úplně všechno,“ uvedl v rozhovoru pro blog Google.

Smetana podle Swineharta výborně zachytil příběh cesty po proudu řeky. Grafik ocenil i asistenci české pobočky Google, která mu zaslala podklady a fotografie pro ztvárnění české krajiny.

Cimrman či Plamínková

Doodles, tedy ilustrace a v posledních letech i krátká videa, používá americky vyhledávač již od roku 1998. Bedřich Smetana je první Čech, kterému Google věnoval celé video, již dříve ale Google přišel s ilustracemi připomínající významné české osobnosti jako např. prvorepublikovou feministku Františku Plamínkovou.

Ostatně i sám Swinehart se České republice nevěnuje poprvé – je autorem Doodle z roku 2016, který připomínal Járu Cimrmana.