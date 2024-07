Inscenace Kuš, svině! staví na milostných dopisech mých prarodičů, prozrazuje herečka Krobotová

Herečku Lenku Krobotovou mohou diváci aktuálně potkat na Letních shakespearovských slavnostech v roli lady Macbeth nebo také na jevišti Dejvického divadla, které uvedlo rodinnou inscenaci Kuš, svině! Jak tyto role prožívá? A jak se cítí, když v hledišti sedí Martin Hilský? „Máme z toho vždycky zdravý respekt. O to víc mě potěšilo, že z naší produkce neodešel,“ přiznává herečka v pořadu Host Lucie Výborné. Host Lucie Výborné Praha 15:42 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Víte, na co si vzpomínám? Byl rok 2019, my jsme tady seděly ve studiu. Ptala jsem se vás, co byste ještě ráda. A vy jste mi řekla, že byste si ráda zahrála nějakého pěkného Shakespeara – a řekla jste lady Macbeth.

Na to si vůbec nepamatuji, mám z toho husí kůži (směje se). Jsem za to vděčná, že ta role ke mně přišla, protože ano, myslela jsem si na ni. Asi občas funguje, když člověk vyšle přání, že se to obloukem nějak vrátí, když si to takzvaně poctivě odpracuje v jiných předchozích obdobích.

Jako že musíte dřít, abyste byla odměněna.

To si myslím, že platí obecně pořád. Mám teď na mysli práci v běžném provozu, že člověk musí být poctivý sám k sobě. Já jsem třeba milovala v Dejvickém divadle Zimní pohádku.

Lenko, při přípravě na rozhovor jsem narazila na jednu věc, které jsem úplně dobře nerozuměla. Je to nějaká historka, kdy jste na vašem tradičním soustředění s Dejvickém divadlem dělali nějaké konstelační cvičení, vy s Janem Bílým. A za prvé nevím, co je to konstelační cvičení, co to tam vlastně děláte. A za druhé, jak to souvisí s lady Macbeth?

Bylo to tak, že jsme měli chuť si zkusit něco úplně jiného. Na těch soustředěních se zabýváme vším možným, včetně dívání se na filmy, které nás mohou inspirovat, nebo čteme různé texty. A tenkrát si myslím, že přišel Martin Myšička s tím, že bychom si mohli zkusit takovou hru, která se dá nazvat konstelační cvičení.

Jan Bílý se tím zabývá a navedl nás na vzorce, jak s tím v rámci souboru naložit, protože tenkrát bylo ve vzduchu, že bychom si mohli zkusit shakespearovskou koláž, která by mohla vycházet z našich tužeb co si zahrát nebo jak propojit určité pohledy na současnou společnost skrze ty různé shakespearovské postavy, které se ani nemusí potkat v jedné hře, jestli si to teda takto dobře pamatuji. Nakonec jsme došli k tomu, že si každý bude myslet, s čím by chtěl pracovat, s kterou postavou vytrženou z kontextu.

Prostě si vyberu nějakou postavu, kterou chci být.

Ano. Neřekli jsme si, kdo na co myslí, a rozehráli jsme hru beze slov, prostoru. Dneska si myslím, že to asi bylo zvenku hrozně komické. Ale bylo zajímavé pozorovat, jak se kdo chová vůči pohybu v té místnosti, jak kdo jedná třeba gestem a tak dále. Jak pracuje s tělem, s pohledem, s výrazem.

Bylo to takové zvláštně laděné, ale ve finále si pamatuji, že jsme tam zůstaly asi dvě dvojice a já jsem se nějakým obloukem dostala k Ivanu Trojanovi. On se mi hrozně dlouze koukal do očí a bylo to až skoro nepříjemné. Cítili jsme, že to je kdo s koho. A on najednou řekl: „Jsi silnější důvod toho.“ Já jsem tam tak zůstala, usmála jsem se. Teď nevím, ta druhá dvojice byla zase asi z jiného Shakespeara.

Pak jsme si to začali rozklíčovávat a Ivan řekl: „Já jsem byl Macbeth.“ Já jsem řekla: „Já jsem si myslela na lady Macbeth.“ A to bylo až mrazivé, že tam ty energie zřejmě nějak fungovaly, protože si myslím, že Macbeth je ve výsledku slabší než ta žena. Takže to bylo zajímavé.

Říkala jste, že vždycky před začátkem shakespearovských slavností ráda posloucháte profesora Hilského. Funguje to tak, že vám hru odpřednáší nebo odprezentuje, anebo tam fungují ty pověstné dopisy?

Ke mně se přímo konkrétní dopis nedostal, ale myslela jsem to tak, že mně přijde skvělý a fascinuje mě každá jeho přednáška, kterou má na úvod toho kterého zkoušení Shakespeara.

Už je taková tradice v Čechách, že když je to jen trošku možné, tak se dostaví na první čtenou zkoušku jak třeba do Městských divadel pražských, tak do jiného divadla, tak je tradice, že na tu, jak tomu já říkám, hradní disciplínu, vždycky uvede tu kterou hru, tak jak ji on vnímá, jak ji překládal, proč ji tak překládal. A tím, jak je neuvěřitelně bohatý na slovní výrazivo a na slovní zásobu, na projev, na formulaci věcí, tak je ta přednáška vždycky nesmírně zajímavá a vždycky mi znovu rozkryje nové možné pohledy na věc, nová tajemství.

Shakespeare je pro mě hodně o tajemství a o možnostech, jak se na ně dívat v rámci doby nebo souvislostí, v kterých žijeme. Takže mě fascinuje, že pan profesor třeba mluví znovu o té hře už poněkolikáté hodinu a pokaždé je ta přednáška jiná. Úplně vás přiková do sedadla.

Ptala jsem se ho, jestli někdy odešel z nějakého shakespearovského představení – a že jich viděl možná i stovky za svůj život. Říkal, že z jednoho. Jaké to je, když hrajete a překladatel – byť laskavý pán, vzdělaný a nonšalantní – vám sedí v první řadě?

Máme z toho vždycky podle mě zdravý respekt, nebo já teda velký respekt. Mám pocit, že on je opravdu génius a o to víc mě potěšilo, že třeba z naší produkce neodešel. Hlavně mě potěšilo, že on té company, tomu projektu, hrozně fandí a je vděčný divák. Je neuvěřitelné nebo úžasné, že se ve svém věku dokáže otevřít modernímu pojetí, které každému nemusí sedět. On tomu fandí. A mě hrozně potěšilo, že když u nás před pár lety viděl Zimní pohádku, byl nadšený. Dokonce ho to, myslím, dojalo. A mě pak po představení řekl, že viděl asi osm zpracování Zimních pohádek a že to naše ho dostalo nejvíc. Tenkrát jsem říkala, že to je pro mě upřímně víc, než kdybychom za to dostali nějakou cenu. To je pro mě nejvíc.

Teď pojďme na rodinnou inscenaci, která se jmenuje Kuš, svině! V titulku jsem četla: „V inscenaci vystoupí dcera Hana Krobotová Doulová, vnučka Lenka Krobotová, zeť Miroslav Krobot a pravnuk Šimon Havelka.“ Co vy to vlastně hrajete?

Ano, teď to vyznělo tak, že se jedná, natvrdo to řeknu, o rodinný podnik (směje se). Ale ono to tak muselo být, protože to vychází z rodinných, respektive milostných dopisů rodičů mojí maminky, čili mojí babičky a dědy.

Maminka jich našla kupu, začala je dávat dohromady a začalo jí to bavit i dojímat a říkala si: „Co s tím udělám?“ Jednu dobu viselo ve vzduchu, že z toho vznikne nějaká kniha, což se možná ještě stane, ale to uvidíme. Ale v jeden moment jsme si řekli, proč se tomu nepověnovat, když jsme tu Máňu, babičku, znali každý po svém a měla ve svém životě řadu tragikomických a vtipných, ale i dojemných momentů.

Babička musela být svérázná bytost.

Velmi svérázná, ano (směje se). To právě představení všechno rozkrývá. Takže jsme začali dávat, nebo respektive nejdřív táta s mámou, dohromady nějakou posloupnost a logiku těch výměn.

Dopisy začínají v roce 1944 v Hamburku, když byl děda totálně nasazený, a v podstatě si na dálku přes ručně psané dopisy – logicky, tenkrát jiná možnost nebyla – namlouval babičku na Šumavě a ona ho různě odmítala, a pak se třeba rok neozvala.

Pak se ukazuje, že ty dopisy mapují nejen jejich vztah, ale samozřejmě tu náročnost a komplikovanost doby. A ve finále – ani jsem to nečekala – je to oslava té generace nebo její pocta. Ve smyslu, že generace našich prarodičů si opravdu odžila pro nás nepředstavitelná období a věci.

Jak se Lence Krobotové hraje na jevišti s celou rodinou? Improvizuje se v Kuš, svině? Kdo přišel s názvem hry? Jak se jí coby čtrnáctileté dívce spolupracovalo s Jurajem Herzem? A chodí ještě na castingy? Poslechněte si celý rozhovor v audio nebo videozázmau výše.