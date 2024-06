Začínají Letní shakespearovské slavnosti. Jako první představí komedii Marná lásky snaha

Král navarský a jeho trojčlenná družina složí přísahu, že se na tři roky oddají studiu a askezi. Kouzlo lásky je ale silnější. Premiérou komedie Marná lásky snaha ve středu večer začínají na Pražském hradě Letní shakespearovské slavnosti. Praha 8:33 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Březina a Anna Fialová - Marná lásky snaha | Foto: Pavel Mára | Zdroj: AGENTURA SCHOK

„Atmosféra je tady krásná, i když prší. Mně to nevadí,“ těší se herec Filip Březina, který má za sebou desítky hodin zkoušení. Hraje hlavní roli Ferdinanda, krále navarského.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začínají Letní shakespearovské slavnosti. Téma pro Tomáše Malečka

Režisér Filip Nuckolls komedií Marná lásky snaha na Pražském hradě debutuje. Tuto méně uváděnou hru si vybral na popud shakespearologa a překladatele Martina Hilského jako výzvu.

„Je to renesanční shakespearovská komedie, má obrovské množství asociací a spojitostí s dobou svého vzniku, to znamená hlavně s řeckou mytologií, která byla tehdy velmi populární. A my jsme všechny tyto nánosy museli dát pryč,“ přibližuje Nuckolls pro Radiožurnál.

Text bylo nutné aktualizovat, protože shakespearovské komedie podle Nuckollse na rozdíl od tragédií stárnou.

„Většina shakespearovských komedií končí dobře. Tady to úplně chybí. Proto je snaha lásky marná,“ dodává herec Jan Jankovský. Marnou lásky snahu herci v létě uvedou nejen na Pražském hradě, ale také v Brně a Ostravě.

A na programu Letních shakespearovských slavností nechybí ani Shakespearovy osvědčené hry – Jak se vám líbí, Veselé paničky windsorské nebo Bouře. A také Hamlet, kterého letos poprvé herci představí na zámku v Litomyšli.