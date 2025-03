Praha 6 vypsala tendr na rekonstrukci Dejvického divadla. Má vyjít na 73 milionů korun

Šestá městská část vypsala zakázku na rekonstrukci a přístavbu Dejvického divadla. Předpokládaná hodnota zakázky má být 73 milionů korun bez DPH. Vyplývá to z informací zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek. Stavebníci by měli rozšířit kapacity hlediště o zhruba 50 míst a opravit zázemí. Podle dřívějších informací by stavba mohla být hotová v dubnu 2026. Po dobu rekonstrukce se Dejvické divadlo přestěhuje do bývalého multiplexu Galaxie. Praha 19:54 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představení Elegance molekuly v Dejvickém divadle (archivní foto) | Foto: Hynek Glos | Zdroj: Český rozhlas

V plánu je přístavba objektu divadla v ulici Zelená do dvorního traktu. Do přistavené části stavebníci posunou jeviště, díky čemuž bude možné navýšit kapacitu hlediště. Kapacita sálu by se měla navýšit o asi 50 míst, ta stávající je zhruba 150 míst. Rekonstrukce se má týkat také zázemí divadla, technologického vybavení nebo vzduchotechniky.

Divadelní kritici rozdali své ceny. Inscenací roku je Wernisch, ocenění získalo i Divadlo Petra Bezruče Číst článek

Po dobu rekonstrukce se Dejvické divadlo přestěhuje do náhradních prostor bývalého multiplexu Galaxie, kde bude pokračovat v pravidelných představeních. Společně s Dejvickým divadlem tento prostor ožije i díky dalším subjektům.

Svá působiště zde naleznou Divadlo Minor, festival 4+4 dny v pohybu – Místa činu, taneční platforma Dance Connected a DAMU, čímž vznikne živé kulturní centrum.

Dejvické divadlo patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější česká divadla. První představení se v něm odehrálo 14. října 1992.

Status profesionálního divadla má od roku 1993. Za svou existenci se stalo šestkrát divadlem roku, jeho inscenace i jednotliví umělci získali významná ocenění. Každoročně se jméno Dejvického divadla objevuje v nominacích na nejprestižnější divadelní ceny. Praha 6 je zakladatelem Dejvického divadla.