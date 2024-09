Do kin vstupuje Janžurka. Dokumentární film o své matce herečce natočila Theodora Remundová

Opravdová, upřímná a lidská – taková je podle své dcery, režisérky Theodory Remundové, herečka Iva Janžurová. Naprosto obyčejně se ji snažila vystihnout i v dokumentárním filmu Janžurka, který ve čtvrtek vstupuje do českých kin. Poodkrývá i osobní témata, včetně mileneckých a rodinných vztahů. Praha 14:17 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Krabice ve sklepě ukrývala desítky milostných dopisů Ivy Janžurové. Po letech do nich herečka před kamerou i zraky svých dcer — nejen Theodory, ale i herečky Sabiny — nahlédla. „Že já jsem to hned neházela do koše,“ směje se Janžurová.

„Museli jsme samozřejmě podstoupit nelehkou cestu nebo nelehkou redukci toho všeho, co Ivuška natočila,“ vysvětluje Theodora Remundová, proč 110minutový snímek víc než encyklopedický přehled hereččiny kariéry ukazuje Janžurovou v určitých životních situacích a jednáních.

Poodhaluje taky pozapomenuté skutečnosti. Třeba, že Iva Janžurová koncem 60. let přispívala do časopisu Zítřek. Svůj poslední fejeton napsala bezprostředně po smrti Jana Palacha.

„V zásadě mě nejvíc dojímala její píle a statečnost. A schopnost chovat se jako kriminalista, který vyšetřuje vraždu, protože mě zkoumala ze všech bodů času, práce, vyhledávala důkazy pro můj život,“ tak Iva Janžurová chválí svou dceru Theodoru.

Společně se během natáčení vypravily třeba i do hereččiny rodné Žirovnice, města na pomezí Jižních Čech a Vysočiny. „Tady na té zahradě žila želva. Nikdo z nás nevěděl, odkud k nám přišla, ale pravda je, že jako děti jsme z ní měli obrovskou radost,“ vzpomíná Janžurová.

Na zahradě rodinného domku herečka také popisuje, jak jako malá pro maminku se dvěma staršími bratry secvičovala různé scénky: „Maminka se smála tomu, co jsme jí vždycky hráli s bráchama za legrační scénky. Vždycky jsme nadšeně sepsali program na celý večer.“

Tým filmu Janžurka čeká i několik regionálních projekcí. Na jednu z nich se těší právě i v Žirovnici, kam se Iva Janžurová vypraví už tuto neděli. I ve svých 83 letech navíc neustále vystupuje v divadlech, nejen ve stavovském jako královna Alžběta II, ale i v Kalichu a Studiu 2.

„Mám tu kliku, že mám takovou chamtivou povahu, že pořád chci něco dalšího dělat,“ říká herečka. Kontakt s diváky udržuje stále i na pravidelných zájezdech.