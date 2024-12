K nejvíce nominacím na Zlaté glóby se prozpívala a protančila Emilia Pérez

NOMINACE NA 82. ZLATÉ GLÓBY (FILM)

Nejlepší snímek (drama)

Bob Dylan: Úplně neznámý

Brutalista

Duna: Část druhá

Konkláve

Mnichov 1972

Nickel Boys

Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Anora

Čarodějka

Emilia Pérez

Opravdová bolest

Rivalové

Substance

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Adrien Brody (Brutalista)

Colman Domingo (Sing Sing)

Daniel Craig (Queer)

Ralph Fiennes (Konkláve)

Sebastian Stan (The Apprentice: Příběh Trumpa)

Timothée Chalamet (Bob Dylan: Úplně neznámý)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Angelina Jolie (Maria)

Fernanda Torres (I´m Still Here)

Kate Winslet (Lee: Fotografka v první linii)

Nicole Kidman (Babygirl)

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Tilda Swinton (Vedlejší pokoj)

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Glen Powell (Vrah naoko)

Hugh Grant (Heretik)

Jesse Eisenberg (Opravdová bolest)

Jesse Plemons (Milé laskavosti)

Sebastian Stan (Jiný člověk)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Čarodějka)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (Substance)

Zendaya (Rivalové)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Denzel Washington (Gladiátor II)

Edward Norton (Bob Dylan: Úplně neznámý)

Guy Pearce (Brutalista)

Jeremy Strong (The Apprentice: Příběh Trumpa)

Kieran Culkin (Opravdová bolest)

Jurij Borisov (Anora)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Ariana Grande (Čarodějka)

Felicity Jones (Brutalista)

Isabella Rossellini (Konkláve)

Margaret Qualley (Substance)

Selena Gomez (Emilia Pérez)

Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Nejlepší režie

Brady Corbet (Brutalista)

Coralie Fargeat (Substance)

Edward Berger (Konkláve)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Pajal Kapadia (Záblesky naděje)

Sean Baker (Anora)

Nejlepší scénář

Brady Corbet, Mona Fastvold (Brutalista)

Coralie Fargeat (Substance)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Jesse Eisenberg (Opravdová bolest)

Peter Straughan (Konkláve)

Sean Baker (Anora)

Nejlepší cizojazyčný film

Záblesky naděje

Emilia Pérez

I´m Still Here

Dívka s jehlicí

Semínko posvátného fíkovníku

Vermiglio

Nejlepší animovaný film

Kočičí odysea

V hlavě 2

Paměti z ulity

Odvážná Vaiana 2

Rozzum v divočině

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Největší filmový a kasovní úspěch

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Čarodějka

Gladiátor II

Rozzum v divočině

Twisters

V hlavě 2

Vetřelec: Romulus