Ztřeštěné, krvavé, politické i intimní. Festival v Cannes ocenil filmy v čele s americkou Anorou

Tragikomedie o erotické tanečnici jménem Anora vyhrála festival v Cannes. Porota odměnila i íránský, ostře protirežimní film Semínko posvátného fíkovníku anebo kontroverzní a krvavý horor Substance o společenském tlaku na krásu a stárnoucí ženské tělo. Čestnou Zlatou palmu si ze zakončení 77. ročník slavného festivalu odnesl režisér a producent George Lucas známý především Hvězdnými válkami. Od zpravodaje z místa Cannes 13:18 26. května 2024

Snímek Anora amerického režiséra Seana Bakera vypráví o newyorské erotické tanečnici, která se zamiluje do syna ruských milionářů. Ivan žije v luxusní vile rodičů, financuje rozmařilé večírky pro své kamarády a jednoho dne se během party rozhodne vyrazit si do Las Vegas. Tam si Anoru, která původně brala celý jejich vztah jen jako výhru v loterii, vezme za ženu.

Baker Anoru režíruje velmi dynamicky a s komediálním citem, který z rusky mluvících postav ani ze sexuálních pracovnic nedělá karikatury. Projeví se to především v druhé polovině filmu, když informace o svatbě doputuje tam, kam nemá, tedy k rodičům…

Ztřeštěné následné dění dává vyniknout hereckým výkonům Mikey Madison v hlavní roli, Marka Ejdelštejna (Ivan), ale i hercům ve vedlejších úlohách, jako je například Jurij Borisov.

Zlatá palma pro sexuální pracovníky

Sean Baker už dříve zaujal filmy jako Florida Project (který byl uvedený i českých kinech) anebo Transdarinka (Tangerine) a Red Rocket, které ukazují jeho dlouhodobý zájem o život na okraji společnosti, trans lidi nebo pracovníky a pracovnice v porno průmyslu.

Režisér Zlatou palmu v děkovné řeči při převzetí věnoval mimo jiné sexuálním pracovníkům z celého světa. Jedno z nejslavnějších filmových ocenění vyzdvihuje jeho humanistický přístup a intenzivní režii zprostředkovávající prožitek právě takových postav.

Vítězství Anory je ve shodě s vysokým hodnocením mezinárodní kritiky, která film po festivalové premiéře favorizovala, zatímco během první třetiny festivalu přijímala novinky spíše chladně a superlativů bylo minimum.

Intimita z indického velkoměsta

Druhý nadšeně přijatý film byl součástí průlomové účasti indické kinematografie, která měla zástupce ve všech soutěžních částech oficiálního programu. Velkou cenu poroty, tedy druhou nejvyšší cenu, dostal senzitivní snímek Všechno, co si představíme jako světlo (All We Imagine As Light).

Pojednává o dvou bombajských zdravotních sestrách a jejich postarší přítelkyni. Muži hrají ve filmu jen okrajovou roli. Charakterově velmi odlišné ženy sledujeme v symfonii velkoměsta, jak se vyrovnávají s různými životními situacemi.

Pro režisérku Payal Kapadia jde po zisku Zlaté kamery pro nejlepší debut v roce 2021 se stylizovaným dokumentárním počinem Noc nevědomosti de facto o hraný debut. Ale novinka si uchovává dokumentární věrohodnost při snímání nemocničního i městského prostředí a vyniká křehkou intimitou a porozuměním.

Drogy, mafie, tranzice, muzikál

Hned dvě ceny, což není příliš obvyklé, si ze zakončení odnesl pozoruhodný krimi muzikál Emilia Perez. Francouzský režisér Jacques Audiard ho natočil o bossovi mexické narkomafie, který projde tranzicí a stane se titulní ženou Emiliou.

Hlavní postava, právnička v podání Zoe Saldana, Emilii Perez asistuje v řadě turbulentních událostí jejího života. Porota vedená herečkou a režisérkou Gretou Gerwig (Barbie, Malé ženy, Frances Ha a další) ocenila jak herečky z filmu, tak Cenou poroty i uchopení divoce působícího námětu.

Speciální cena poroty připadla íránskému režisérovi Mohammadu Rasoulofovi. Jeho thriller Semínko posvátného fíkovníku je přímou konfrontací se současným teokratickým režimem v zemi. Hlavními postavami jsou čerstvě povýšený vyšetřující soudce a jeho rodina v době protestů po smrti Mahsy Amini, které se odehrávaly pod heslem Ženy, život, svoboda!

Film obsahuje jednak kritiku totalitní moci devastující své občany, tak samotné záběry protestů z mobilních telefonů. A totální zhroucení rodiny se dvěma dospívajícími dcerami.

Neústupný Rasoulof

Rasoulof už je dřívějším vítězem berlínského festivalu s filmem Není zla mezi námi anebo canneské sekce Un certain regard s filmem Neústupný. Ten je perfektním nomen omen pro tvůrce samotného.

Cenu si dorazil převzít osobně poté, co byl v Íránu (znovu) odsouzen za protirežimní působení. Zemi opustil potají, bez zabaveného pasu a patrně se jednalo o pěší přechod íránských hranic. Těžko si představit, že by se vůbec mohl do islámské republiky vrátit.

Porota opomenula hojně diskutovanou novinku Francise Forda Coppoly Megalopolis, kterou značná část kritiky označila za fascinující propadák. Nevynechala naopak jiný velmi diskutovaný snímek, krvavý body horor Substance od režisérky Coralie Fargeat. Odměnila ho cenou za scénář.

Krvavý exces a vlhký sen

Známá herečka Demi Moore ve filmu hraje herečku a hvězdu televizního fitness pořadu, která si aplikuje omlazovací substanci. Vytvoří své druhé, mladší a úspěšnější já, ale pochopitelně se to neobejde bez komplikací. Fargeat je neváhá dotáhnout do extrému ve velmi explicitním filmu, který divákům a divačkám umožňuje se smát zděšením.

Nejlepším režisérem se stal Portugalec Miguel Gomes díky imaginativnímu cestopisu v čase i prostoru Velká cesta (Grand Tour). Ten na 77. ročníku festivalu právem zastínil řadu známějších jmen jako je David Cronenberg nebo Paolo Sorrentino. Jeho novinka Parthenope (znovu) obsedantně obdivuje ženskou krásu, mládí a Neapol. Oscarový režisér s ní dospěl do stavu totálního vyprázdnění svých velkolepých obrazů a jeho dílo připomíná ze všeho nejvíc vlhký sen.

Českou kinematografii (a obecně málo viditelný region střední a východní Evropy) na festivalu zastoupil pouze krátkometrážní animovaný snímek Plevel od režisérky, scenáristky a výtvarnice Poly Kazak. Působivý, významově vícevrstevnatý snímek vznikl jako animace olejomalbou na sklo a promítal se ve studentské sekci La Cinef.