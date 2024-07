Zažijte 50 let Filmovky na plakátech: V Uherském Hradišti je k vidění unikátní sbírka

Letní filmová škola v Uherském Hradišti, která začíná 26. července 2024, letos slaví 50 let. Ve foyeru kina Hvězda pořadatelé nabízí první část výstavy s názvem 50: Příběh Filmovky. Návštěvníci na ní uvidí plakáty, které filmový festival během uplynulých desetiletí provázely. Pochází z největší soukromé sbírky plakátů v Česku Terryho ponožky.

Výstava, která bude k vidění od 26. července do 28. srpna 2024, představuje vizuální styl Letní filmové školy od roku 1994 až do současnosti. Mezi vystavenými je i slavný plakát se zmrzlinou, podle kterého vznikla cena i logo Asociace Českých filmových klubů.

Výstava k 50. výročí festivalu bude mít další dvě části. V průběhu festivalu budou vedle kina Hvězda ve Smetanových sadech rozmístěny panely, které budou mapovat 50 let letní filmové školy po desetiletích a představí klíčové momenty a nejvýznamnější hosty každého období. Tato expozice nese název 50: Příběh Filmovky a bude k vidění od 26. července do 10. září 2024.

Třetí část nabídne Slovácké muzeum a bude to výstava dochovaných artefaktů celých 50 let existence festivalu. Navštívit ji bude možné od 26. července do 8. září 2024.