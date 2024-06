Výroční Filmovka ocení Suchého a Kačera. K padesátinám si nadělí speciální hosty i premiéry

Letní filmová škola (LFŠ) letos oslaví padesátku. Při té příležitosti se do Uherského Hradiště vrátí její významní zahraniční hosté uplynulých let. Přehlídku, která se koná od 26. července do 1. srpna, zakončí předpremiéra očekávaného rozhlasového dramatu Vlny. Výroční cenu Asociace českých filmových klubů převezme divadelník Jiří Suchý, in memoriam ji získá také herec Jan Kačer, který zemřel na konci května.

Uherské Hradiště 12:55 25. června 2024