The Cure vydali nové album Songs Of A Lost World. Od prvního singlu se mluví o návratu do nejlepší formy

Robert Smith a spol. jsou zpět s novým albem Songs Of A Lost World, které už od prvního singlu vzbuzuje nadšení a spekulace o transformaci kapely do vrcholné formy. Naskýtá se ideální příležitost ponořit se do jejich tvorby a pospekulovat nad tím, čím si The Cure získávají srdce fanoušků a fanynek napříč generacemi už od svých počátků v roce 1976.

