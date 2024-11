Jelen vydává kompilační desku s největšími hity. Fanoušky zve na další koncert v pražské O2 areně

Skupina Jelen vydává novou kompilační desku. Ze své více než desetileté kariéry na ní vybrala patnáct nejlepších písní. „Jsou tam ty skladby, bez kterých by to nešlo,“ popisuje frontman Jindra Polák. Skupinu čeká příští rok v prosinci velký koncert v pražské O2 areně, do té doby bude pokračovat ve svém Divadelním Turné. Praha 16:06 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frontman kapely Jelen Jindra Polák (vpravo) a zpěvák Hradišťanu Jiří Pavlica | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

Hudební chemie, která funguje. Přesně takto skupina Jelen popisuje svoji více než desetiletou kariéru. A vybrat patnáct nejlepších songů na kompilační desku nebylo podle frontmana Jindry Poláka vůbec jednoduché.

„Ale ve finále, když jsme si k tomu sedli s kapelou, tak jsme všichni došli ke stejným představám, co by tam mělo být. Jsou tam písničky, které byly na té naší cestě pro nás důležité. Jsou tam ty skladby, bez kterých by to nešlo,“ říká Jindra Polák.

Magdalena, Vlčí Srdce, Ještě jednu noc a další hity z pěti studiových desek doslova zlidověly – a nejen to.

„Právě to je ta největší odměna, které se nám dostalo. Chodí nám videa, kde si fanoušci naše písničky zpívají u táboráku nebo v hospodě. Dokonce nedávno mi někdo posílal fotku z čítanky, kde byla naše skladba Klidná jako voda,“ doplňuje Polák.

Osmičlenná skupina Jelen na hudbě spolupracovala i s několika dalšími interprety – například s Kateřinou Marií Tichou, Janou Kirschner anebo s Hradišťanem. Zpěvák Jiří Pavlica si setkání v jednom studiu pochvaluje.

„Já si myslím, že to souznění funguje na dvou principech. Je to hudební různost, která nám dává opravdu velké spektrum různých hudebních barev, ale to souznění nastává na obsahu těch věcí. A tam se znovu vracíme k nějakým kořenům a také k tomu, že v podstatě všechny ty písničky jsou ze života o životě. A to bez rozdílu generací,“ říká Jiří Pavlica v rozhovoru pro Radiožurnál.

A Hradišťan bude opět jedním z hostů skupiny Jelen na velkém koncertu v pražské O2 areně – příští rok v prosinci. Do té doby budou Jeleni třeba pokračovat ve svém speciálním Divadelním Turné.