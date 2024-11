56 let významného skladatele ve třech minutách. Vznikl krátký animovaný film o Oskaru Nedbalovi

V Táboře má v pátek premiéru krátký životopisný film ON, věnovaný životu a dílu hudebního skladatele Oskara Nedbala. Animovaný snímek vznikl k 150. výročí skladatelova narození. Režisér Jan Míka zachytil Nedbalův bohatý život v pouhých třech minutách. Tábor 16:18 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Divadla Oskara Nedbala v Táboře Linda Rybáková a režisér filmu ON Jan Míka | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem nad tím filmem přemýšlel, bylo pro mě důležité ujasnit si, jak udělám jeho konec. Protože to končí sebevraždou. A my jsme tu sebevraždu potřebovali nějak velice eufemisticky nastínit,“ připomíná režisér Jan Míka tragický konec života Oskara Nedbala v chorvatském Záhřebu.

Krátký animovaný film ON o životě a díle Oskara Nedbala viděl Jan Kopřiva

Na Štědrý den roku 1930 tehdy šestapadesátiletý skladatel spáchal sebevraždu skokem z okna záhřebského divadla. „Rozhodl jsem se, že ukážu jenom to otevřené okno. A když jsem věděl, že chci otevřené okno, bylo jasné, že z toho musím udělat téma pro celý film. Proto s ním i začínáme, a to naopak v momentě narození, kdy je okno také otevřené,“ dodává Jan Míka.

Film ON vznikl v koprodukci táborského Divadla Oskara Nedbala a studia Filmofon jako příspěvek k Roku české hudby.

Právě Oskar Nedbal patří podle ředitelky divadla Lindy Rybákové mezi nejvýraznější umělce 20. století. „Já jsem nesmírně ráda, že jsme mu tento rok věnovali. Myslím, že je to osobnost, kterou bychom si měli v Táboře neustále připomínat, protože byl ve své době skutečně hudebním velikánem evropského formátu vedle Janáčka, Smetany, Dvořáka,“ říká.

Tříminutový snímek diváky seznámí se zásadními okamžiky Nedbalova života. Režisér Jan Míka je představuje ve třinácti obrazech, jejichž poetika může připomínat i období němého filmu. „Chtěl jsem to spojit s tou dobou počátku 20. století a dobovou ornamentikou,“ potvrzuje.

„Bylo několik cest, jak se do příběhu dostat, protože ten život byl dost turbulentní, ale v naší omezené stopáži jsme nemohli obsáhnout všechno, a tak jsme si museli vybrat. A rozhodli jsme se, že si vybereme tu cestu úspěchu, to, co se Nedbalovi podařilo, čeho dosáhl, ale pochopitelně z toho nejde úplně odstranit osobní životní příběh,“ dodává režisér.

Animovaný film ON bude k vidění v nekonečné smyčce ve foyer Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Divadlo ho nabídne ke zhlédnutí i na svém webu a sociálních sítích.