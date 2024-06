Chtěla jsem, ať je v ní patrná inspirace dobou i pocit vzdoru a naděje, říká o titulní písni filmu Vlny Farna

Energický duch 60. let, rebelie mladých novinářů a naděje v lepší časy. To zachycuje zpěvačka Ewa Farna v skladbě Vlny, která jako titulní píseň doprovází stejnojmenný film Jiřího Mádla o příběhu mladých redaktorů z Československého rozhlasu. Zatímco si ale na film musí zájemci počkat do filmového festivalu v Karlových varech, píseň oslaví premiéru už minutu po čtvrteční půlnoci. Praha 23:22 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Ewy Farne si budou moct píseň poprvé poslechnout 14. června minutu po půlnoci v aplikaci Spotify | Zdroj: Dawson Films

Fanoušci Ewy Farne si budou moct píseň poprvé poslechnout 14. června minutu po půlnoci v aplikaci Spotify, na klip si ale budou muset počkat až do třetí hodiny odpoledne. V českém éteru poté poprvé zazní v pátek v devět hodin a pět minut ráno v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu.

Mádlův Film Vlny, který vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem, vtahuje diváky do Prahy 60. let. Inspiroval se skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu, kteří byli odhodláni přinášet nezávislé zprávy za každou cenu.

„Skládali jsme písničku inspirovanou odvahou a hodnotami redakce, která neuhnula před hrozbami a strachem a postavila se za to, v co věřila. Jistou nekonvenčnost a rebelii jsme chtěli zachytit i v písni,“ popsala tvorbu písně zpěvačka Ewa Farna.

„Chtěla jsem, ať písnička dokáže fungovat samostatně v mém repertoáru, zároveň ať je tam patrná inspirace tou dobou a ať je v ní cítit vzdor i naděje,“ doplnila Farna.

Podle producentky filmu Moniky Kristl je to i energický duch hudby 60. let, který chtěla píseň Vlny připomenout. „V 60. letech době zněla z rozhlasových vln hudba, která svou energií a silou uměla strhnout davy. Sílu té doby jsme chtěli převést do současnosti,“ okomentovala Kristl.

Ewu Farnou oslovil k nazpívání sám režisér a scenárista Jiří Mádl. Nebylo to ale náhodou. Oba se jako umělci začali prosazovat ve stejnou dobu a jejich kariéry jsou si podle režiséra celých 20 let velmi podobné.

„Jsem moc rád, že písničku k Vlnám dělá Ewa. Film míří na velké publikum a zároveň nese svoji kvalitu, a o to stejné usiluje svou hudební tvorbou i Ewa,“ ocenil Mádl spolupráci se zpěvačkou.

Premiéru film oslaví na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. V kinech se Vlny poprvé na promítacím plátně objeví 15. srpna.