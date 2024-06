VIDEO: ‚V boji za svobodu riskovali všechno.‘ Mádlův film Vlny představuje trailer

Film Vlny režiséra a scenáristy Jiřího Mádla představil svůj trailer. Drama zavede diváky do Prahy 60. let, konkrétně do prestižní redakce Československého rozhlasu. Tamní novináři mění zaběhnutá pravidla a dostanou se kvůli tomu do nebezpečného střetu s tajnými službami. Příběh je inspirovaný skutečnými osobnostmi.

