Jedinou kopii alba Wu-Tang Clanu vystaví australské muzeum. Zájemcům umožní omezený poslech tracků

Australská galerie Mona vystaví jedinou existující kopii alba Once Upon a Time in Shaolin od americké hiphopové skupiny Wu-Tang Clan. Návštěvnictvu umožní i její unikátní poslech, a to během několika poslechových večírků, kde zazní úryvky z jednotlivých tracků. Píše o tom server BBC. Sydney 22:38 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Australská galerie Mona vystaví jedinou existující kopii alba Once Upon a Time in Shaolin od americké hiphopové skupiny Wu-Tang Clan | Zdroj: Profimedia

Deska Once Upon a Time in Shaolin z roku 2015 se považuje za nejvzácnější a nejdražší, která se kdy prodala. Existuje totiž pouze v jediné CD kopii. Skupina Wu-Tang Clan ji tajně nahrávala šest let.

V současnosti má desku zapůjčenou tasmánské muzeum Mona v Austrálii. To desku pro návštěvnictvo vystaví a během deseti dnů v červnu uspořádá malé poslechové večírky, na kterých si unikátní desku bude moct poslechnout veřejnost. Pro zájemce bude připravený kurátorovaný výběr z alba, který bude zahrnovat 30 minut ukázek z jednotlivých tracků, píše server BBC.

Automatická doporučení se netrefují do vkusu fanouškům tvrdého rocku a hip-hopu, ukázala studie Číst článek

Once Upon a Time in Shaolin nahrávali Wu-Tang Clan v New Yorku v letech 2006 až 2013. Postprodukce proběhla v Marakéši. Je na ní 31 jedinečných tracků, které doposud slyšel jen velmi omezený počet lidí. Wu-Tang Clan album vytvořil v reakci na snižování hodnoty hudby vlivem online streamování a pirátství.

CD je zasazené do ručně vyráběného obalu z niklu a patří k němu i v kůži vázaný rukopis textů a certifikát pravosti, který navíc uvádí, že všech 31 skladeb může být jejich majitelem zveřejněno až po 88 letech od jejich vydání.

Album bude součástí širší výstavy s názvem Namedropping, která se zabývá právě jedinečností, statusem nebo proslulostí uměleckých artefaktů, značek nebo designu. Pátrá po tom, čím se stávají hodnotné a ceněné třeba vozy Porsche nebo obrazy španělského malíře Pabla Picassa.

„Jednou za čas má nějaký předmět na této planetě mystické vlastnosti, které přesahují jeho materiální okolnosti. Once Upon a Time in Shaolin je víc než jen album, takže jsem věděl, že ho musím dostat na tuhle výstavu,“ komentoval výběr alba do expozice kurátor galerie Mona Jarrod Rawlins.