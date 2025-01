Za urážku proroka trest smrti. Případ íránského zpěváka znovu otevřel prokurátor

Íránský soud odsoudil zpěváka Tataloo k trestu smrti za rouhání. Podle íránského tisku nejvyšší soud přijal námitku prokurátora proti pětiletému trestu odnětí svobody za rouhání. Dále uvádí, že případ byl znovu otevřen a tentokrát byl obžalovaný odsouzen k trestu smrti za urážku proroka Mohameda. Írán 23:12 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hudebník z Íránu Tataloo byl odsouzen k trestu smrti | Zdroj: Bandcamp

Tataloo, vlastním jménem Amir Hossein Maghsoudloo, emigroval do Istanbulu v roce 2018 poté, co ho íránské úřady několikrát zatkly a co od ministerstva kultury a islámského vedení země nezískal licenci na hudební činnost. V prosinci 2023 ho turecká policie předala Íránu, kde je od té doby ve vazbě. Podle deníků The New Zealand Herald a The Guardian není ještě rozsudek pravomocný a lze se proti němu ještě odvolat.

Íránské úřady minulý rok popravily nejméně 31 žen. Jedná se o nejvyšší počet od roku 2008 Číst článek

Undergroundový zpěvák, známý svým silně potetovaným vzhledem, vydal v roce 2011 své debutové album „Zire Hamkaf“. Od té doby vydal 21 alb, včetně alba „Fereshteh“ z roku 2021, na kterém jako první íránský hudebník spolupracoval s Universal Music Group. Byl také odsouzen na 10 let za propagaci „prostituce“ a v dalších případech byl obviněn ze šíření propagandy proti Islámské republice a zveřejňování obscénního obsahu.

Tataloo, jehož hudba je kombinací rapu, popu a R&B, byl dřív předmětem zájmu konzervativních politiků, kteří se snažili oslovit mladé, liberálně smýšlející Íránce. V roce 2017 uspořádal televizní setkání s ultrakonzervativním íránským prezidentem Ebrahimem Raisim, který později zahynul při havárii vrtulníku a v roce 2015 vydal píseň na podporu íránského jaderného programu.