Začíná festival Janáček Brno. Diváci uslyší Bamberské symfoniky nebo Příhody lišky Bystroušky

Operou Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovy v pátek začne festival Janáček Brno. Následující tři týdny se v Brně ponesou ve znamení Roku české hudby a oslav 170. výročí Janáčkova narození. Janáčkovo divadlo rozezní i hudba Bamberských symfoniků s Jakubem Hrůšou nebo Přihody lišky Bystroušky s Kateřinou Kněžíkovou. Brno 13:49 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satiru Svatopluka Čecha v „Broučkovských“ novelách Janáček dokreslil hudbou v tanečním rytmu | Zdroj: press kit festivalu Janáček Brno

Janáček vyšel z „Broučkovských“ novel Svatopluka Čecha. Jeho satiru dokreslil hudbou v tanečním rytmu a použil i nezvyklé nástroje jako skleněnou harmoniku nebo dudy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zpívat Janáčka je pro mě jako objevovat svůj hudební domov, popisuje pěvkyně Kněžíková

Už v pondělí brněnské Janáčkovo divadlo rozezní hudba Bamberských symfoniků pod taktovkou jejich šéfdirigenta Jakuba Hrůši.

Kromě klavírního koncertu Antonína Dvořáka zahrají Zrání Josefa Suka, Taras Bulba Leoše Janáčka, poznamenává dramaturg koncertní řady festivalu Jiří Zahrádka.

„To byl program, který zazněl před sto lety na prvním ročníku Roku české hudby v Brně. Tehdy Brno nejen že uctilo Smetanu, protože se především uctívalo tehdy stoleté výročí úmrtí Smetany, ale k tomu se i přidružili další jubilanti, a to byl padesátiletý Josef Suk a sedmdesátiletý Janáček,“ říká.

Dopoledne 21. ledna 1924 se v Brně odehrál tento koncert na Janáčkovu počest. Paradoxem zůstává, že samotného skladatele zapomněli pozvat.

Český dirigent Jakub Hrůša získal dva ‚Oscary klasické hudby‘, za operu a koncertní záznam roku Číst článek

„Měl neuvěřitelným způsobem připravenou lóži, plnou květin a měly hrát fanfáry při vstupu, ale když se oblékal pan dirigent Neumann, tak zjistil, že má v kapse lístky a že mu to zapomněl dát, jak Janáček šel na procházku, a tento koncert byl bez něho,“ vypráví Zahrádka.

Stoletá liška

V oku se jí blýská čertovinou a kožíšek má v barvě podzimního zlata. A má už sto let. Přesně 6. listopadu uplyne století od premiéry Janáčkových Příhod lišky Bystroušky. A právě lišce Bystroušce bude patřit závěr festivalu s Adamem Plachetkou v roli revírníka a Kateřinou Kněžíkovou jako liškou Bystrouškou.

„Zpívat Janáčka je pro mě jako objevovat takový další svůj hudební domov. Mě Janáček strašně baví a nikdy mě nenechává klidnou. Liška, myslím si, je tím pravým domovem,“ popisuje Kněžíková.

„Já jsem si dlouho říkal, že na Janáčka mám ještě času dost, že přece žádá vyzrálejší hlasy, vyzrálejší interprety. Okolnosti tomu chtěly, že jsem si řekl, že využiju rok české hudby a různá výročí k tomu, že se do toho repertoáru trošku pustím. Kam jinam by se s ním člověk chtěl podívat než do Brna,“ myslí si Plachetka.

Hudba rozezní už tradičně i Vily Tugendhat a Löv Beer. Nově se připojí i Vila Stiassni.