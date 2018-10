Kánon 100: Slavnostní vyhlášení výsledků pro veřejnost v Národní galerii Praha

Před šesti měsíci stanice Vltava představila anketu Kánon 100. Od začátku projektu se snaží upozornit na významná česká umělecká díla za posledních sto let, které si poneseme do dalšího století. Do Kánonu 100 se zapojila odborná veřejnost, posluchači Českého rozhlasu a celá redakce stanice Vltava. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhne tuto neděli 28. října ve Veletržním paláci Národní galerie Praha.

Praha 13:41 24. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít