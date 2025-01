Zemřel producent, skladatel a uchazeč o funkci prezidenta Petr Hannig. Bylo mu 79 let

Ve věku 79 let v úterý zemřel objevitel zpěvačky Lucie Bílé, hudební skladatel a producent Petr Hannig. Angažoval se i v politice. Založil Stranu zdravého rozumu, později Rozumní. Několikrát neúspěšně kandidoval do Senátu a Poslanecké sněmovny. V lednu 2018 se v druhé přímé volbě ucházel o funkci prezidenta České republiky, ale nepodařilo se mu sehnat potřebných 50 000 podpisů. Zprávu o jeho úmrtí přinesl Blesk.cz a potvrdil Radiožurnál. Praha 17:34 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hannig, který se narodil 20. ledna 1946 v Ústí nad Labem, během hudební kariéry napsal stovky písní včetně prvního hitu Bílé Neposlušné tenistky | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Datum a čas posledního rozloučení budou stanoveny a oznámeny v nejbližší době,“ uvedli pozůstalí. Na veřejnosti se naposledy Hannig objevil loni v květnu, kdy se účastnil natáčení televizního pořadu o zpěvačce Ivetě Bartošové. O pár dní později na svém facebookovém profilu oznámil, že na tom není zdravotně dobře. Loni v létě prodělal mozkovou mrtvici. Zprávu o jeho úmrtí přinesl Blesk.cz.

Za urážku proroka trest smrti. Případ íránského zpěváka znovu otevřel prokurátor Číst článek

Hannig, který se narodil 20. ledna 1946 v Ústí nad Labem, během hudební kariéry napsal stovky písní včetně prvního hitu Bílé Neposlušné tenisky. „Přestože naše spolupráce trvala jen pár měsíců, považuji ji za zásadní. Petr Hannig mi pomohl s prvními krůčky. Letos je to 40 let, co mi napsal můj první hit Neposlušné tenisky. Je mi moc líto, že už to spolu nestihneme oslavit,“ uvedla Bílá.

Vedle Bílé spolupracoval dlouhodobě mimo jiné s Vítězslavem Vávrou, Jitkou Zelenkovou, Lenkou Kořínkovou nebo s Petrou Černockou. Za své nejlepší hudební období podle svých slov považoval léta, kdy se svou kapelou doprovázel šansoniérku Hanu Hegerovou.

V letech 1968 až 1969 Hannig působil ve Velké Británii. Na konci září 1969 se vrátil zpátky do vlasti. Pracoval jako redaktor Československého rozhlasu a zároveň měl svou kapelu Maximum Petra Hanniga.

„Petr Hannig stál jako odpovědný hudební redaktor za kdysi velmi populárním pořadem Rytmus na stanici Vltava. Nesmazatelně se zapsal jako skladatel a aranžér také do dějin domácí rockové hudby, protože se uplatnil na albu Michala Prokopa a skupiny Framus Five Město ER,“ připomněl hudební publicista Miloš Skalka.