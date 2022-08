Hvězdy Letní Letné: akrobaté z Cirkusu Cirkör pletou mír s přesvědčením a lehkostí

Švédský soubor se na Letnou vrací po několikáté, naposledy tady byl před devíti lety s první verzí představení Knitting Peace, na výzvu pořadatelů Letní Letné inscenaci obnovil a vložil do ní další poselství spojená s probíhajícím konfliktem na Ukrajině.

„Těší nás, že se mezinárodní hvězdy na Letnou opakovaně vracejí, v případě Švédů za jejich remake můžeme tak trochu my, prostě je to krásné představení,“ přiznal ve vysílání Radiožurnálu ředitel Letní Letné Jiří Turek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Letní Letné, kde švédští akrobaté v představení ‚pletou mír‘

Představení Knitting Peace mělo poprvé premiéru v roce 2013. Původně se inspirovalo touhou cirkusových umělců posouvat hranice nemožného. A hranice nemožného akrobaté posouvají stále dál.

Zatímco do největšího bílého stanu na Letní Letné přicházejí diváci, uprostřed jeviště stojí plavovlasá herečka v bílém trikotu a plete z bílé příze dlouhou šálu, jako by chtěla zavinout celý svět do míru. A to je hlavní téma emočně silného a do detailu propracovanými akrobatickými čísly nabitého představení. Tři ženy a tři muži ve světlých úborech postupně předvádějí vzdušnou akrobacii nebo tanec na obřích bílých koulích, chůzi a dokonce jízdu na kole po laně, v zadní části jeviště na balkoně stojí muzikant, který hodinu a půl trvající show doprovází zpěvem, hrou na kytaru, loutnu a další hudební nástroje.

Výzva k pletení

Na harmoniku hraje i jedna z hereček a zavěšená vysoko u stropu na hrazdě zpívá, stejně jako další z aktérů balancuje na laně a hraje na housle. Takovými akrobatickými čísly je představení prostoupeno celé a divák si díky jeho dynamice a lehkosti ani neuvědomí, že vidí světové sólové výstupy.

Během 85timinutového představení si akrobaté zasloužili od publika několik potlesků a ve finále pak stálo celé hlediště, které si navzájem řadu po řadě podávalo dlouhé bílé šály, s kterými akrobaté během svého představení pracovali a v samotném závěru i symbolicky pletli. Ostatně Cirkus Cirkör v rámci Knitting Peace spustilo pletací výzvu. Když soubor zveřejnil „výzvu k pletení“, nečekal takovou odezvu, píší jeho členové na webových stránkách Letní Letné.

„Přišly nám tisíce pletených výtvorů od mírotvůrců z celého světa – z Islandu až po Jihoafrickou republiku. Spojením naší umělecké formy cirkusu s uměleckou formou pletení vznikla obrovská společná umělecká instalace, která přesahuje hranice kontinentů.“

Výstavu některých výtvorů si mohou diváci prohlédnout před stanem, kde soubor vystupuje.

Zatímco Cirkus Cirkör sází na akrobacii lidí, Johann Le Guillerm spoléhá na dokonale využité zákony gravitace a divákům předvádí akrobacii s neobvyklými předměty a podivnými rekvizitami.

19. ročník Letní Letné nabízí program pro děti, koncerty, vystoupení českých skupin a hlavně velká světová jména nového cirkusu. Festival se koná od 11. do 31. srpna.

Pouhým dotekem ukazováčku například rozpohybuje dřevěnou stavbu, kterou předtím vybudoval uprostřed manéže.

Něco tajemného

Akrobat a nejznámější představitel nového cirkusu se do Prahy vrací po několikáté. Letos přijíždí s projektem „Terces“, který má v názvu pozpátku čtené francouzské slovo pro něco tajemného. A tajemnou takřka až posvátnou atmosféru buduje Le Gillerm během všech svých výstupů, každý jeho pohyb je načasovaný a snad i mrknutí oka má promyšlené a nese v sobě význam.

Devadesátiminutové sólové vystoupení se skládá z krátkých vypointovaných etud, během kterých si doslova hraje s nečekanými rekvizitami a takřka až puntičkářsky si mimoděk červené tužky rozmístí po těle.

Divadelník je mimo jiné žákem českého provazochodce Rudiho Omankošského, italského žongléra Mediniho a českého mima Ctibora Turby, který na zahajovací představení Letní Letné také osobně dorazil a v manéži žákovo počínání bedlivě sledoval z první řady.

„Francouzský cirkusový mág, je velkým jménem svého žánru, klasickou akrobacii od něj ale nečekejte. Spíše triky balancující až na hranici nadpřirozena, ze kterých se tají dech,“ definoval podobu jeho představení ředitel Jiří Turek, který se rok co rok spolu se svým týmem snaží do Prahy dostat velká jména nového cirkusu a rok co rok se mu to daří.