SOUTĚŽ: Posmrtná léčba ze závislosti na životě. Vyhrajte novelu oceňovaného vlámského autora

„Srdečně ho přivítají a vzápětí mu položí otázku, kterou slýchá každý jako první, když tu ke svému překvapení skončí. Otázka zní: ‚A jak jsi exnul ty?‘ Ne že by na to zapomněl, spíš na to zapomenout chce, ale kdyby mu to ti tři chlapi nepřipomněli, tak by si Malodot nevzpomněl, že před chvílí umřel.“

Nová kniha vlámského spisovatele a básníka Dimitriho Verhulsta | Zdroj: Nakladatelství Odeon

Malodot se po autonehodě ocitne na klinice, kde se musí nejprve zbavit závislosti na životě, aby mohl být úplně mrtvý. Pokud se mu to nepodaří, musí projít celou svou existencí znovu, od začátku do konce, s úplně stejným průběhem.

S pestrou skupinou spolupacientů absolvuje skupinové terapie a individuální rozhovory se záhadným vrchním terapeutem, který se ho snaží přimět, aby se zřekl té hnusné závislosti na životě.

Dimitri Verhulst je považován ze jednoho z nejlepších autorů své generace. Česky se zatím představil novelami Úprdelný dny na úprdelný planetě a Opozdilec.

Podle románu Smolaři, kterého se v Nizozemí prodalo 200 tisíc výtisků, byl natočen i stejnojmenný film. Adaptace se dočkal také jeho Problemski Hotel. Kvůli tématům svých románu a výrokům v novinách byl Verhulst už dvakrát souzen.

Knihu Mít a být vydalo nakladatelství Odeon v českém překladu Veroniky ter Harmsel Havlíkové.