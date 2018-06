Nora Fridrichová: Politici pořadu 168 hodin tleskají. Ale běda, když točíme o nich

„Jsem extrémně nedochvilná. Dokonce jsem to už řešila i s odborníky, protože všichni kolem mě, a to v širokém okolí, vědí, že s tím mám problém. Něco mám v mozku nainstalováno nějak jinak,“ říká o sobě sváteční host Barbory Tachecí a Osobnosti Plus‚ novinářka a moderátorka Nora Fridrichová. Praha 18:47 24. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Nora Fridrichová ve studiu Českého rozhlasu Plus. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„I když vyjdu včas, abych někam včas dorazila, tak se stane nehoda na silnici, nebo se zasekne výtah. Prostě mi to není shůry dáno...“ odpovídá moderátorka na otázku, které špatné vlastnosti na sobě vnímá.

Skrytý šarm

Fridrichová připouští, že jsou mezi politiky i lidé se smyslem pro humor. „V soukromí bývají politici ale ještě vtipnější a šaramantnější než před kamerou,“ myslí si.

A dodává: „Nevím, kolik je u nás politiků, kteří nepodstupují mediální trénink. Myslím, že dnes už ho má kdekdo. A často je ona maska, se kterou předstoupí před kameru, dost odhadnutelná a moc se za ni nedostanete.“

„Ve 168 hodinách a v reportážích, které v pořadu pouštíme, jsou ale politici tak trochu demaskováni,“ vysvětluje Fridrichová. Jako příklad vtipného politika přitom uvádí Miroslava Kalouska (TOP 09).

Novinářka se nevyhýbá v této souvislosti ani skutečnosti, že 168 hodin patří mezi pořady, které u českých politiků nesklízejí nadšenou sledovanost.

„Faktem je, že politici náramně kvitují, když se do našeho pořadu dostane jejich politický konkurent. V tu chvíli je podle nich demokracii učiněno zadost, takhle má fungovat veřejná služba - správně, bravo, braňme Českou televizi. Ale jakmile se pak dostanou do našeho hledáčku sami, tak to je jiná káva. To už jsme neetičtí. Český rozhlas má nepochybně tu samou zkušenost…“ poznamenává Fridrichová.

Skvělá vizitka

V minulosti byl publicistický pořad 168 hodin, který Nora Fridrichová dělá v České televizi od roku 2006, několikrát ohrožen kvůli výtkám politiků, kteří jsou většinou jeho hlavními aktéry.

„Fakt, že pořad tohoto typu přežil až dodnes, je skvělá vizitka a jsem za to České televizi vděčná. Ale vnímám trochu změnu doby na politickém kolbišti, kde si část politiků bere kritiku veřejnoprávní televize jako součást své politické strategie, a pak si myslím, že jsem s pořadem přímo na ráně, protože neformálně nám to politici také vzkazují,“ míní Fridrichová.

„Jsou to reakce typu: takový pořad by tam neměl být, vy byste tam neměla být a podobně. To jsou věci, které občas slýcháme,“ upřesňuje. „Vím, že představa politiků o tom, jak by pořad měl vypadat, je naprosto odlišná. A v některých pořadech, na jiných televizích, to je taky vidět.“

KDO JE NORA FRIDRICHOVÁ? Novinářka a moderátorka Nora Fridrichová se narodila 13. září 1977 v Pardubicích. Po studiích žurnalistiky na Karlově univerzitě studovala v Londýně. Od roku 1998 pracovala na TV Nova, od roku 2000 potom v České televizi, kde připravuje pravidelný týdenní publicistický pořad 168 hodin. Je držitelkou ceny Novinářská křepelka za rok 2010. S kolegou Robertem Zárubou má dvě dcery.