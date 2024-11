Televizní program na Vánoce: království zachrání Tři princezny, na Silvestra se budou zpívat muzikály

„Bylo to příjemné natáčení po všech těch depkách, co aktuálně hraju na divadle a co jsem hrál i ve filmech,“ pochvaluje si Josef Trojan roli pohádkového prince Felixe.

V příběhu o temné hrozbě královny Mortany (hraje ji Klára Melíšková), která v honbě za věčným mladím rozvrací přírodu a vede zbytečné války, představují princezny Sofie, Leona a Flóra trio hrdinek. Po vzoru Tří mušketýrů se „jedna za všechny, všechny za jednu“ pokouší společnými silami zachránit svět.

„A proč by se ty (zavedené pohádkové) role neobrátily? Divím se, že se to nestalo už dávno,“ říká pro Radiožurnál režisér Tomáš Pavlíček. „Současně ale musím přiznat, že jsem to nerozhodl já, ale scénář. Já jsem pouze na toto dobrodružství s velkou radostí přistoupil.“

Pavlíček má na svém kontě Českého lva za režii hororově laděné komedie Přišla v noci. I žánr televizní pohádky podle něj bylo potřeba trochu „provětrat“.

„Měl jsem pocit, že do pohádky – a speciálně té vánoční – je potřeba dostat život, dobrodružství a nespoutanost. Kostýmy Marka Cpina jsou proto velmi výrazné, často skoro hororové. Snažil jsem se, aby princezny nemluvily pouze spisovně a třeba si i skákaly do řeči… a aby se kamera vzala do ruky, přizpůsobila se projevu herců, a ne naopak,“ popisuje svůj přístup k pohádce, která tradičně patří k vrcholům vánočního televizního programu.

„Tohle jsou věci, které jsem v českotelevizní pohádce dlouhou dobu neviděl a snažil jsem se je tam vrátit. Třeba v tradici pohádky Třetí princ, která je moje nejoblíbenější. Když mi přistál scénář ke Třem princeznám do mailu, říkal jsem si, že je to skoro znamení.“

Čáry a sváry

V pořadí celkem už devátá pohádka pro neslyšící v produkci České televize dostala jméno Čarodějnická pohádka. Autorem námětu a režisérem je zkušený „pohádkář“ Ivo Macharáček, který je podepsaný třeba pod oběma díly Tajemství staré bambitky.

Hlavními postavami nové pohádky jsou dva věčně rozhádaní sourozenci Klotylda a Barnabáš, kteří nesloží závěrečné zkoušky na čarodějnickém lyceu. I přes přísný zákaz tatínka, vrchního čaroděje Zachariáše, navíc nahlédnou do třinácté komnaty. Tím spustí sled událostí, které je postaví do cesty zlého Vzdoroděje.

Z pohádky Čarovné jablko | Zdroj: Česká televize

Na Boží hod přijde už tradičně na řadu koprodukční slovensko-česká pohádka. Ta letošní, s názvem Čarovné jablko, vypráví o dospívání a rodičovské lásce, která může být osvobozující i ničivá. Diváci si ji budou moct pustit jak v českém dabingu, tak v původním slovenském znění.

O doprovod k silvestrovským oslavám se postará talkshow Lucie Výborné, speciální epizoda Zázraků přírody a Všechnopárty s Karlem Šípem. Vše pak vyvrcholí velkou muzikálovou show s Helenou Vondráčkovou, Monikou Absolonovou a dalšími hvězdami české pěvecké scény.

Na Nový rok pak ČT1 uvede v televizní premiéře historické drama Bratři, vítězný snímek letošních Českých lvů.

Novácké Vánoce

Ani diváci TV Nova nepřijdou o své vánoční stálice. „V naší nabídce nesmí chybět už zavedený vánoční díl Ulice, jsou připraveny dva speciály oblíbené show Na lovu a vůbec poprvé nabídneme desetiminutovou adventní detektivku s oblíbenými Specialisty,“ přibližuje ředitelka programu Silvie Majeská. Silvestr bude patřit komediální show Pavla Zedníčka Možné je všechno!

Z pohádkových klasik jsou na programu komerční televize například Byl jednou jeden král, Obušku z pytle ven, O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo oba díly Z pekla štěstí. A dojde i na oblíbenou romantickou komedii Láska nebeská.

Ze štědrovečerní epizody seriálu Ulice. Na snímku Antonín Procházka a Tereza Brodská | Zdroj: TV Nova