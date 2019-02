Z Vyprávěj jsem byla vykulená. Pro určitou generaci jde o učebnici dějepisu, říká herečka Veronika Freimanová

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co právě chystá herečka Veronika Freimanová? Poslechněte si rozhovor

Veronika Freimanová jako by se neměnila. Potvrdit to mohou i diváci, kteří ji na prknech Divadla bez zábradlí viděli v představení Každý rok ve stejnou dobu. To se hrálo neuvěřitelných 22 let.

Veronika Freimanová v něm zosobnila ženu, která se v průběhu několika desetiletí potkává se svou osudovou láskou. „Některé věci pochopíte až po letech. Až po letech se vám zasadí do vašeho životního kontextu a vy si řeknete: Jo takhle!“

Vyprávěj jako učebnice dějepisu

Veronika Freimanová je zkrátka žena, která ve svých rolích dokáže procházet desetiletími. A nejen na divadle. Něco podobného zažila třeba i v retroseriálu Vyprávěj, kde si zahrála ve 100 dílech. „Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená, bylo to hodně neobvyklé,“ přiznává.

Na Vyprávěj jí dodnes připadá nejzajímavější, jak seriál dokázal zmapovat velkou část našich dějin. „Setkávám se s tím, že pro určitou generaci jde o učebnici dějepisu. Což je pro mě šok. Když vám někdo řekne, že díky tomuto seriálu získal názor na určitou dobu, je to dobře.“

„Život mi přináší hezké věci“

Ze současné televizní produkce prý ona sama momentálně nejvíc fandí seriálu Most! „Dívám se na to s obdivem,“ shrnuje. Ale že by si v něčem podobném zahrála i sama? Na to prý nemyslí. „Nemám sny a pak něco přijde. Dřív mě například každý viděl v lehčí, komické poloze, a když přišel Metanol nebo Labyrint, byli všichni překvapení.“

„Stávají se mi věci, o kterých bych nikdy ani neuvažovala. Je dobré, když se s tím poperete. Mně život přináší hezké věci,“ dodává a připomíná při tom třeba setkání s legendou českého herectví Petrem Čepkem.

Herečka, co nestárne

Při pohledu na filmovou i televizní tvorbu Veroniky Freimanové se nemůžete zbavit pocitu, že tahle populární herečka zkrátka nestárne. Přesto v rozhovoru říká: „Musíte přijmout svůj věk. Do určitých věcí se bojím zasahovat.“