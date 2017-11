'Bezvadné provedení a s péči vybrané materiály.' Českou cenu za architekturu má Archeopark Pavlov

Českou cenu za architekturu 2017 dostali Radko Květ a Pavel Pijáček za areál Archeoparku Pavlov na Břeclavsku. Historické muzeum leží přímo v lokalitě archeologického naleziště na místě osídlení z mladého paleolitu. Podle poroty je projekt "působivý svým bezvadným provedením a s péčí vybranými a použitými materiály". Praha 21:34 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeopark Pavlov, vítěz České ceny za architekturu 2017 | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Vítěz vzešel z šesti finalistů, celkem se do druhého ročníku soutěže pořádané Českou komorou architektů přihlásilo 249 děl, polovina oproti prvnímu ročníku. Ceny se předávaly v holešovickém prostoru Jatka 78, od úterý vítězné práce vystaví Galerie Jaroslava Fragnera v Praze.

Pořadatelé ceny během roku uváděli, že velký podíl v soutěži má soukromé bydlení, přihlášena byla asi stovka takových staveb. Méně je oproti loňsku staveb z veřejných investic a jen sedm veřejných staveb v soutěži vzniklo na základě architektonické soutěže. Velký zájem architektů v prvním ročníku možná vyvolala novinka v podobě soutěže. Do obdobné ceny udílené Obcí architektů se v posledních letech příliš nehlásili.

Tři z šesti letošních finalistů jsou z jižní Moravy. Jsou mezi nimi i architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, autoři podoby prodejní galerie nábytku v Brně, která minulý týden získala ocenění Grand Prix pořádané Obcí architektů. V jihomoravské vinařské obci Prušánky je pak cihlová novostavba malého domu od Jana Proksy, "citlivě a elegantně zasazená do tradiční zástavby".

Jediné dílo mezi finalisty vzešlé z architektonické soutěže je Komunitní centrum Máj (SLLA Architects), novostavba centra pro služby sociální péče na stejnojmenném českobudějovickém sídlišti. Mezi nejlepší porota zařadila i Chatu u jezera v Doksech (FAM Architekti) a Javornickou palírnu (ADR), areál ovocného lihovaru vzniklý rekonstrukcí jihočeské usedlosti z konce 19. století a zahrnující i bydlení jeho majitele.

Hlavní cenu má loni dokončený Archeopark Pavlov na Břeclavsku. Muzeum je čtyři metry pod zemí, do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na Pavlovské vrchy a vodní nádrž Nové Mlýny. Stavba má evokovat jeskynní prostory. Přímo do expozice zakomponovali tvůrci naleziště mamutích kostí. Porota ocenila jeho celkové působení i "s péčí vybrané a použité materiály, jako je pohledový beton litý do bednění z přírodního dřeva v podzemí a naopak probarvený litý beton s vápencovým kamenivem uplatněný v nadzemní části".

Porota udělila ceny za tři výjimečné počiny. Dostal je Dům umění v Českých Budějovicích za kurátorskou činnost Michala Škody, čtyři porevoluční starostové Litomyšle a rozhlasový pořad Adama Gebriana Bourání. Porota udělila ještě čtyři mimořádné ceny, z nichž tu za kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu má také Archeopark Pavlov. Mimořádnou cenou ministerstva průmyslu za přístup a revitalizaci průmyslového objektu má opavské Společenské centrum Breda & Weinstein (Šafer Hájek architekti) vzniklé přeměnou bývalého pivovaru.