Juniorského mistra světa v desetiboji Järvinena chtělo přetáhnout Finsko. ‚Chtěl bych zůstat v Česku,‘ říká

Česká atletika měla v posledních deseti letech několik velmi nadějných desetibojařů, ale na výsledky Romana Šebrleho, Tomáše Dvořáka nebo Roberta Změlíka zatím nikdo nenavázal. Teď fanoušci s napětím vyhlížejí budoucnost juniorského mistra světa Tomase Järvinena, který má velké předpoklady k tomu, aby byl úspěšný i mezi dospělými. Praha 14:58 6. září 2024

Český desetibojař Tomas Järvinen se zlatou medailí z juniorského mistrovství světa v Peru | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Järvinen zaostal v peruánské Limě jen deset bodů za juniorským světovým rekordem Němce Niklase Kaula a přeskočil v tabulkách této kategorie teď už třetího Nora Markuse Rootha, který letos překvapivě ovládl ve dvaadvaceti letech olympijský závod v Paříži. Český mladík přitom nemá s desetibojařskými závody moc zkušeností kvůli tomu, že ho v minulosti hodně brzdily zdravotní problémy.

Poslechněte si rozhovor s českým juniorským desetibojařem Tomasem Järvinenem o jeho ateltické budoucnosti

„Dříve jsem měl problémy s imunitou i s psychosomatickým zvracením. Jakákoliv lehká nervozita mě mohla rozhodit tak, že jsem byl podvyživený a z toho jsem pak byl pět měsíců v kuse nemocný,“ popsal své dřívější zdravotní problémy Järvinen.

Přemýšlel tak i o tom, jestli u atletiky, které se věnuje teprve zhruba tři roky, zůstane. Rozhodl se dřít dál a dodávat svému tělu víc energie.

„Začal jsem pořádně jíst, když jsem na soustředěních, tak občas čtyři až pět talířů jídla. Pan doktor Dostál mi pomohl s krevními testy, abychom zjistili, kde je problém. Kvůli tomu jsme nasadili třeba i vitamin B13, který mi velice chyběl,“ přiblížil, jak se s problémy vypořádal.

V Peru zvládl Järvinen soutěž zdravý a teď v osmnácti letech je skvělý vícebojařský somatotyp z atletické rodiny velkým příslibem.

„Na mistrovství světa teď ukázal, že na to má. Myslím, že tréninkově není vyhnaný, aby brzo skončil. Může na to krásně navázat. Pepa Karas je s ním hodně opatrný a směřuje ho, aby jednou vozil medaile z vrcholných akcí, mistrovství světa nebo olympiády,“ říká stříbrný desetibojař z evropského šampionátu 2016 Adam Sebastian Helcelet.

Od poslední české olympijské medaile, zlata desetibojaře Romana Šebrleho z Atén, uplynulo na konci srpna už 20 let.

Järvinen má velké plány, v příštím roce už by se chtěl dostat na světový šampionát dospělých do Tokia. O jeho talentu samozřejmě vědí i zástupci finské atletiky, kteří by chtěli závodníka pražské Dukly přetáhnout do své reprezentace.

„Dělo se to na mistrovství Finska před dvěma měsíci. Zatím o tom nepřemýšlím, chtěl bych zůstat v Česku,“ doplňuje syn bývalé české sedmibojařské vícebojařské jedničky Kateřiny Nekolné a někdejšího finského vícebojaře Miky Järvinena.