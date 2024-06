České atletky skončily těsně pod stupni vítězů. Čtvrté místo berou tyčkařka Švábíková a čtvrtkařka Manuel

Výsledky mistrovství Evropy v atletice v Římě:

Finále:

Muži:

200 m (vítr +0,8 m/s): 1. Mumenthaler (Švýc.) 20,28, 2. Tortu (It.) 20,41, 3. Reais (Švýc.) 20,47, 4. Erlandsson (Švéd.) 20,57, 5. Desalu (It.) 20,59, 6. Němejc (ČR) 20,91.

400 m: 1. Doom (Belg.) 44,15, 2. Dobson (Brit.) 44,38, 3. Bonevacia (Niz.) 44,88, 4. Sacoor (Belg.) 44,98, 5. Sito (It.) 45,04, 6. Molnár (Maď.) 45,07.

3000 m př.: 1. Miellet 8:14,01, 2. Bedrani (oba Fr.) 8:14,36, 3. Bebendorf 8:14,41, 4. Ruppert (oba Něm.) 8:15,08, 5. Arce (Šp.) 8:16,70, 6. Daru (Fr.) 8:19,42, ...10. Habarta 8:21,83 - český rekord, 12. Vích (oba ČR) 8:22,95.

Desetiboj (po prvním dnu): 1. Skotheim (Nor.) 4566 (100 m: 10,82 - dálka: 793 - koule: 13,96 - výška: 217 - 400 m: 47,50), 2. Erm (Est.) 4541 (10,60 - 791 - 14,99 - 199 - 46,81), 3. Gletty (Fr.) 4539 (10,55 - 759 - 16,27 - 202 - 47,60), 4. Rooth (Nor.) 4456, 5. Tesselaar (Niz.) 4281, 6. Eitel (Něm.) 4269, ...10. Stráský (ČR) 4197 (10,65 - 737 - 14,95 - 190 - 49,17).

Ženy:

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 48,98, 2. Adelekeová (Ir.) 49,07, 3. Klaverová (Niz.) 50,08, 4. Manuel (ČR) 50,52, 5. Miklósová (Rum.), 6. Laviai Nilsenová (Brit.) obě 50,71.

Tyč: 1. Moserová (Švýc.) 478, 2. Stefanídiová (Řec.), Cauderyová (Brit.) obě 473, 4. Švábíková (ČR) a Lampelaová (Fin.), 6. Molinarolová (It.) všechny 458.

Kladivo: 1. Fantiniová (It.) 74,18, 2. Wlodarcyková (Pol.) 72,92, 3. Logaová (Fr.) 72,68, 4. Kosonenová (Fin.) 72,06, 5. Jacobsenová (Dán.), 6. Marghievaová (Rum.) obě 70,57.



Kvalifikace a semifinále:

Muži:

400 m př.: 1. Sibilio (It.) 48,07, ...11. Müller (ČR) 49,25 - nepostoupil do finále.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Zernikel, Blech (oba Něm.), Broeders (Belg.) a Holý, ...11. Ščerba (oba ČR) všichni 560 - postoupili do finále.

Ženy:

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 54,16, ...6. Jíchová (ČR) 54,59 - postoupila do finále.

Oštěp: 1. Obstová (Nor.) 61,45, ...7. Ogrodníková 58,52 - postoupila do finále, 18. Železná 55,57, 24. Sičaková 52,86 (všechny ČR) - nepostoupily do finále.