Jsem rád, že stačily tři pokusy a bylo vymalováno, říká finalista mistrovství Evropy výškař Štefela

Český výškař Jan Štefela se podruhé v kariéře dostal do finále atletického mistrovství Evropy. V kvalifikaci v Itálii mu stačilo na postup 221 centimetrů. Všechny výšky skákal napoprvé a po soutěži v rozhovoru pro Radiožurnál Sport popsal, jak náročné bylo závodit v teplém počasí, ale také zmínil, že už ho netrápí kotník, s kterým laboroval během jara. Řím 19:16 9. června 2024

Skokan do výšky Jan Štefela zvládl bez větších problémů kvalifikaci na mistrovství Evropy v Římě | Foto: Iva Roháčková

Honzo, gratuluji k bezproblémovému postupu do finále. Zapsal jste tři úspěšné pokusy a měl jste hotovo. To bylo podle předpokladů?

Měl jsem celkem nahnáno, když jsem viděl, kolik lidí skáče 221 centimetrů. Říkal jsem si, že snad půjdeme skákat ještě na 225 centimetrů. Nakonec se už neskákalo a prošel jsem dál za 221 centimetrů.

Za výkon 221 centimetrů vás nakonec postoupilo třináct. Byly tam nějaké dohady, že bude finále rozšířeno o jedno jméno, než je běžné?

Mě se určitě nikdo neptal. Vůbec nevím, zda se to nějak řešilo.

Byl jste rád, že už se nepokračovalo na další výšce?

Tři pokusy v tom horku a zhruba hodinu se nějak udržovat není úplně sranda. Byl jsem rád, že stačily tři pokusy a bylo vymalováno.

Během závodu se na chvíli zatáhla obloha, ale na ploše bylo i tak pořád teplo?

Bylo dusno jako pra*e. To se opravdu nedalo. Tartan je tu šedý, až skoro černý, tak to přitahuje sluníčko ještě víc. Nebyla to sranda, ale zvládli jsme to.

Na jaře jste bojoval se zraněným kotníkem. Už je to v pořádku?

Očividně ano. Už se do toho můžu opřít na sto padesát procent.

Cítil jste ještě rezervy třeba při skoku na 221 centimetrech?

Každý pokus byl úplně jiný. Dával jsem si každý pokus o stopu dozadu. Nakonec jsem to posunul až o tři a půl stopy, což je docela dost. To bych na normálním stadionu asi neudělal.

Jste technicky srovnaný na výšku 230 centimetrů, kterou jste zdolal v zimě?

Zatím jsem se na ni ještě nepodíval, ale asi ano. Mám jistotu, že se tady do toho můžu opřít a poletí to nahoru.

Před dvěma lety jste na šampionátu v Mnichově v nepříznivých klimatických podmínkách ukázal, že si moc nelámete hlavu s velkými závody. Máte to tak nastavené?

Jo. Pár velkých akcí už mám za sebou, takže vím, jak to funguje. Zabojuju a nechám v sektoru i tretry.