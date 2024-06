‚Spousta lidí mi připomněla hezké závody.‘ Sprinter Veleba posledním závodem ukončil atletickou kariéru

Jeden z nejrychlejších Čechů historie Jan Veleba ukončil atletickou kariéru. Na mistrovství republiky ve Zlíně absolvoval Veleba poslední závodní stovku a nakonec nebyl daleko od svého sedmého domácího titulu v této disciplíně. „Byla to pro mě taková nostalgie, spousta lidí mi připomněla ty hezké závody, které se mnou zažili,“ řekl pro Radiožurnál Sport loučící se sprinter. Zlín 12:44 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Veleba doběhl ve sprintu na 100 ve Zlíně stříbrný | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Toužil jsem po tom, ho vytrápit. Nedat mu to, jak se říká, ‚zadarmo‘. V posledních dnech jsem cítil formu, takže jsem chtěl určitě běžet season best. Věřím, že bylo na víc, ale další závod už nebude a jsem spokojený s tím, jak to bylo,“ řekl pro Radiožurnál Sport po finálovém běhu na 100 metrů Jan Veleba, který doběhl stříbrný.

Po spíše protrápené sezoně posunul ve Zlíně nejlepší letošní výkon na 10,48 setin sekundy. Vítězný Zdeněk Stromšík se nakonec dostal před loučícího se sprintera o pět setin.

„Byla to pro mě taková nostalgie, spousta lidí mi připomněla ty hezké závody, které se mnou zažili ať už jako diváci, nebo soupeři. Je to nový zážitek, ač jsem si myslel, že po 22 letech atletiky mě nic nepřekvapí,“ popsal Veleba.

„Myslím, že nejenom nám ty souboje budou chybět. Spousta lidí vždy po závodech říkala, že se pokaždé těší, až poběžíme s Velebou spolu. Dobré rozloučení. Já ještě doufám nekončím, snad se najde někdo další,“ řekl Zdeněk Stromšík.

S Janem Velebou a Dominikem Záleským je spoludržitelem českého rekordu ve sprintu na 100 metrů, kdy všichni tři zaběhli čas 10,16 sekundy.

„Taková zlatá doba českého sprintu na 100 metrů. Otázkou je, kdy se sejde taková konkurence tří národních rekordmanů, v poslední době už jen dvou. Roste tady ale hezká generace ‚dvoustovkařů‘, možná se objeví i někdo na 100 metrů. Moc si přeji, abych u toho byl – třeba jako trenér,“ doplnil 37letý Veleba.

Své první republikové stříbro ze stometrového sprintu vybojoval na domácím šampionátu už v roce 2006.