Jsem nadšená, pochvalovala si Manuel čtvrté místo z mistrovství Evropy v běhu na 400 metrů

Česká atletka Lurdes Gloria Manuel dokázala i ve finále mistrovství Evropy, že je mimořádným talentem. Opět vylepšila národní juniorské maximum v běhu na 400 metrů - teď už na 50,52 setin sekundy a v Římě skončila těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Řím 11:58 11. června 2024

Ještě před rokem vůbec o podobných výkonech nechtěla mluvit, ale teď je jednou nejlepších evropských atletek v běhu na 400 metrů.

„Jsem nadšená. Myslím, že to bylo nad všechna očekávání a i tím, že jsem běžela čas, který se mi líbí, a jsem spokojená, tak mám obrovskou radost. Myslím, že jsem trochu zaspala na startu, příště bych to taky mohla zlepšit. Nebyla to ale fatální chyba,“ usmívala se na olympijském stadionu v Římě Lurdes Gloria Manuel poté, co se zařadila mezi nejlepší evropské čtvrtkařky.

Ztráta na startu

Startovní reakce osmnáctileté české atlety byla skutečně výrazně podprůměrná - už na samotném začátku ztratila na soupeřky kolem dvaceti setin sekundy a bylo to dáno klasickým zhoupnutím v blocích, a tak byla nakonec ráda, že nepřišla diskvalifikace.

Místo toho si doběhla pro další skvělý čas, se kterým je letos nejlepší juniorkou na světě. A kromě skvělé fyzické připravenosti ukázala, že dokáže zvládat velké akce i psychicky.

„Ty nervy byly rozhodně dvakrát tak menší, než před semifinále a rozběhem. Tohle mi možná pomohlo, že jsem nad tím už nepřemýšlela tolik, že ještě potřebuji jeden krok k postupu dál a mohla jsem s čistou jít na finále,“ přibližuje Lurdes Gloria Manuel, která kvůli nabitému programu nenastoupila do rozběhů ženských štafet na 4 x 400 metrů.