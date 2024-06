‚Myšlenky na osmičku byly, tak uvidíme.‘ Osmnáctiletý dálkař Meindlschmid je nadějí české atletiky

V osmnácti letech je dálkař Petr Meindlschmid velkou nadějí české atletiky a potvrdil to i na Memoriálu Josefa Odložila. Tradiční mítink na pražské Julisce totiž ozdobil národním juniorským rekordem 792 centimetrů, celou soutěž ovládl a svým způsobem tak oslavil svou pozdní nominaci na mistrovství Evropy v Římě Praha 11:47 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Meindlschmid | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Na poslední chvíli se dostal do výběru pro atletické mistrovství Evropy a po povedeném Odložilově memoriálu myslí i na osmimetrovou hranici. Dálkař Petr Meindlschmid je výjimečným českým talentem.

Poslechněte si, co říkal dálkař Petr Meindlschmid na dodatečnou nominaci na mistrovství Evropy v Římě

„Jak jsme jeli na tyto závody, tak jsme se dozvěděli, že mě na poslední chvíli vzali. Radost veliká, hned podepisování všech papírů, abych tam mohl odletět. Myslím, že se to podepsalo na těchto závodech, že jsem ukázal výkon, že z toho mám radost a myslím, že si zasloužím tam na poslední chvíli odletět,“ radoval se talentovaný dálkař.

Meindlschmid ještě v pondělí ráno počítal s tím, že do Říma ve středu nepoletí, ale do nominace se nakonec dostal poté, co Evropská atletika dobrala některé sportovce podle žebříčku místo Francouzů, kteří se nedostali do finální výpravy své země.

Junior závodící za Uherské Hradiště ale prokázal, že je v českém týmu po právu, když si poradil se všemi soupeři včetně finalisty posledního světového šampionátu Radka Jušky a chvílemi atakoval i osmimetrovou hranici.

„Samozřejmě myšlenky na osmičku byly, ale bohužel se nezadařilo tolik. Nejblíže jsem k tomu měl v tom přešlapovém čtvrtém pokusu, tak uvidíme třeba na příštích závodech,“ přeje si Meindlschmid.

A to by bylo skvělé, protože další start ho čeká v pátek po poledni v kvalifikaci na evropském šampionátu v Římě.

„Beru tu Evropu jako trénink na mistrovství světa, abych si zažil atmosféru velkých závodů, podíval se na konkurenci a zjistil, jak na tom jsem. Nazval bych to tréninkovou Evropou, ale nechci to úplně podcenit, chci tam skočit co nejvíc,“ doplňuje Petr Meindlschmid, který posunul český juniorský rekord v dálce po 38 letech s tím, že předpokládaným vrcholem letošního roku pro něj bude mistrovství světa této věkové kategorii na konci srpna v peruánské Limě.