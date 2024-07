Cestu Nizozemců na semifinále provázely problémy. ‚V zápase to nebude hrát roli,‘ ujišťuje trenér Koeman

Fotbalisté Nizozemska a Anglie se proti sobě ve středu večer postaví v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v semifinále mistrovství Evropy. Nizozemci mají možnost ukončit čekání na finálovou účast na Euru, které trvá 36 let. Anglie by si zase chtěla zahrát evropské finále podruhé v řadě. Víc než o nadcházejícím souboji se ale mluví o dopravní komplikaci, která postihla Nizozemce. Wolfsburg / Dortmund 17:42 10. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nizozemský trenér Ronald Koeman postup do semifinále Eura náležitě oslavil | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Fotbalisté Nizozemska se ve středu večer pokusí přes Anglii postoupit do finále mistrovství Evropy. Nizozemci ale museli před zápasem řešit i jednu komplikaci, která nastala při úterním přesunu z tréninkového tábora ve Wolfsburgu do Dortmundu, kde se bude hrát.

„Už jsme seděli před hotelem v autobuse, který nás měl dovézt na vlak. Než jsme stačili vyrazit, někdo nám řekl, že jsou nějaké problémy na trati. Takže jsme se vrátili na hotel a hráči si šli na nějaké dvě hodiny odpočinout do pokoje,“ popisoval komplikace s odjezdem do Dortmundu trenér nizozemského týmu Ronald Koeman.

Vlak vyměnili Nizozemci za letadlo a tuto variantu si nakonec Koeman velmi pochvaloval. „Nakonec to byl fajn den, přijeli jsme včas. Vlastně to byla mnohem kratší cesta, než kdybychom jeli vlakem. Asi by to bylo něco jiného, kdybychom se zasekli už během cesty ve vlaku, ale takhle si nemyslím, že to bude hrát v zápase roli,“ zhodnotil situaci trenér „Oranjes“.

S tím souhlasí i Koemanův protějšek Gareth Southgate. „Kdyby se to stalo nám, byli bychom v klidu a řešili jen to, co můžeme ovlivnit. Stejně se do Dortmundu dostali, takže si opravdu nedokážu představit, že by to mělo mít nějaký vliv na utkání,“ řekl trenér Anglie.

Angličané by navíc mohli být v klidu i proto, že je čeká semifinálový souboj na třetím ze čtyř posledních velkých šampionátů. Na mistrovství světa 2018 Angličané prohráli s pozdějšími vicemistry z Chorvatska, na Euru 2020 porazili Dány a postoupili do finále.

Právě o tom mluvil kapitán anglického výběru Harry Kane. „Máme spoustu hráčů, kteří odehráli několik velkých zápasů na mezinárodní i klubové úrovni. Tyto zkušenosti se vždycky hodí. Víte, jak se co nejlépe připravit na klíčová utkání, a hodí se i během samotného zápasu. Teď máme na dosah druhé finále na Euru v řadě, což by byl obrovský úspěch,“ prohlásil Kane.

Nizozemci jsou v tomto ohledu oproti Anglii v úplně jiné situaci. Semifinále si naposledy zahráli na mistrovství světa 2014 v Brazílii, tehdy ale podlehli Argentině. Navíc na Euru se mezi nejlepší čtyřkou neobjevili už 20 let a na samotné finále evropského šampionátu čekají dokonce 36 let.

Jestli se po dlouhé době podaří Nizozemcům proklouznout do boje o zlato, můžete od 21 hodin poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.